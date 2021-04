Grey's Anatomy saison 17 : la bande-annonce qui tease les retrouvailles de Jackson et April

Il y a des choses qui ne passent pas, même des années après. Dans Grey's Anatomy, une partie des fans ne s'est jamais remise de la fin du couple Japril, formé à l'écran par Jesse Williams et Sarah Drew. Pour le départ de la médecin dans le final de la saison 14 (Sarah Drew a été virée pour raisons scénaristiques), April renouait avec son ex, Matthew (Justin Bruening), et l'épousait. Depuis, on ne peut pas vraiment dire que Jackson a été heureux en amour entre sa relation (controversée) avec Maggie (Kelly McCreary), son aventure avec Vic (la pompier de Station 19 incarnée par Barrett Doss) ou bien ses coucheries avec Jo (Camilla Luddington). Mais si tout ça changeait ?

Jackson et April enfin réunis... et plus si affinités ?

Depuis quelques épisodes dans la saison 17 de Grey's Anatomy, Jackson vit des moments compliqués. Entre la Covid-19 et le mouvement Black Lives Matter qui se sont invités dans la série, le médecin vit une crise personnelle et décidait de quitter Seattle dans l'épisode 12, diffusé la semaine dernière aux US. On le sait grâce au communiqué de presse dévoilé en même temps que les premières photos, il va rendre visite à son père Robert Avery (Eric Roberts). Mais aussi... à April, le retour de Sarah Drew ayant été officialisé le mois dernier. Et justement, la bande-annonce de l'épisode 14 attendu pour le 6 mai va enflammer les fans de Japril.

Si elle ne montre pas grand chose des nouvelles interactions entre les deux ex, la production a décidé de glisser des images fortes de leur relation amoureuse. Une vidéo à voir dans notre diaporama qui va relancer les rêves les plus fous des fans de la série : revoir Jackson et April en couple. Bon, on a du mal à croire que la série nous fasse ce cadeau mais tant que l'épisode n'est pas diffusé, on peut toujours espérer...