Grey's Anatomy saison 17 : Jackson et (SPOILER) en couple dans la suite ? L'actrice répond

Décidément, on aura tout vu en matière d'histoire d'amour dans Grey's Anatomy. Alors qu'on ne sait toujours pas si Meredith (Ellen Pompeo) va finir avec Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) ou Cormac Hayes (Richard Flood), Jackson (Jesse Williams) a eu le droit à une nouvelle intrigue amoureuse un peu chelou après son couple avec Maggie (Kelly McCreary). Dans les premiers épisodes de la saison 17, Jo (Camilla Luddington) demandait à Jackson de coucher avec elle afin d'oublier Alex. Le début d'une histoire d'amour ?

Jackson et Jo vont-ils se mettre en couple dans Grey's Anatomy ?

Jackson et Jo se sont bien embrassés dans Grey's Anatomy, un bisou qui a tourné au désastre puisque la médecin a compris qu'elle n'était pas prête à tourner la page pour le moment. Interrogée par Cosmopolitan, Camilla Luddington a dévoilé que cette scène a été tournée en mars 2020, avant que le tournage de la saison 16 ne soit interrompu et qu'elle aurait dû apparaître dans l'un des épisodes supprimés. L'actrice confie qu'elle et Jesse Williams, qui s'entendent très bien dans la vie, ont demandé aux producteurs d'avoir plus de scènes ensemble.

Mais ce bisou va-t-il marquer le début d'un nouveau couple ? Pas forcément selon l'actrice. "Je peux vous dire que c'est au moins le début d'une amitié car ils ont partagé quelque chose d'intime même ce n'est pas allé très loin. Je pense qu'avec la Covid, ils ont besoin de se reposer sur d'autres personnes. Je pense qu'on les verra comme ça" a-t-elle confié.

"Je veux qu'elle ait une saison en célibataire"

Après avoir été abandonnée par Alex, Jo pourrait donc rester un moment célibataire. Une chose que veut en tout cas voir Camilla Luddington. "Je veux qu'elle ait une saison en célibataire. Je ne pense pas qu'avoir une relation sur le long terme soit ce qu'il lui faut. Il nous faut toujours du temps après une grosse rupture pour se poser et reprendre son souffle. J'aimerais que Jo ait des conquêtes" ajoute la star.

La saison 17 de Grey's Anatomy continue tous les jeudis sur ABC aux Etats-Unis.