Grey's Anatomy saison 16 : Maggie et Jackson vont-ils se remettre en couple ?

C'est le grand retour de Grey's Anatomy sur TF1. Après avoir été interrompue durant le confinement, la saison 16 de la série médicale avec Ellen Pompeo et de retour... avec un épisode rempli de tensions. Jackson et Maggie se sont séparés au début de la saison et vont se retrouver pour un dîner chez Catherine et Richard. Mais le couple formé par Jesse Williams et Kelly McCreary est-il réellement terminé ? On vous répond ! Attention, cet article contient des spoilers.

