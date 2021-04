Grey's Anatomy saison 17 : Patrick Dempsey prêt à revenir ? Il répond

La saison 17 a été celle de la nostalgie dans Grey's Anatomy. Alors que Meredith (Ellen Pompeo) était atteinte de la Covid-19, elle a retrouvé plusieurs personnages morts via ses rêves. En plus de Derek, on a donc pu revoir George (T.R. Knight), Lexie (Chyler Leigh) et Mark (Eric Dane). Patrick Dempsey a même fait plusieurs apparitions au fil de la saison. Mais maintenant que Meredith est sortie d'affaire, l'acteur se voit-il un jour revenir dans le show qui l'a fait connaître ?

Patrick Dempsey ne ferme pas la porte à un retour dans Grey's Anatomy

Alors qu'il tournera bientôt Il était une fois 2 pour lequel il va donner de la voix et qu'il joue aussi dans la série Devils (dispo sur OCS en France), Patrick Dempsey se voit-il reprendre une nouvelle fois son rôle de Derek Shepherd après son retour dans la saison 17 de Grey's Anatomy ? L'acteur ne dit pas non ! "Qui sait ? Il ne faut jamais dire jamais avec cette série" a-t-il confié à Variety qui l'interrogeait sur la possibilité d'une nouvelle apparition dans le show. L'acteur ajoute aussi : "Je suis heureux que nous ayons pu faire cela cette année. Et Krista Vernoff (la showrunner de Grey's Anatomy, ndlr) a fait un travail fantastique pour raconter cette histoire. C'était une façon géniale de redonner de l'espoir aux gens".

Retrouver Ellen Pompeo, cinq ans après son départ de la série, a d'ailleurs été très émouvant pour l'acteur. Surtout pour sa dernière scène. "Nous avons pleuré et nous nous sommes pris dans les bras." a-t-il confié sur les coulisses du tournage. "Nous voulions vraiment faire passer le message qu'il faut porter un masque, prendre soin de soi" ajoute l'acteur. La saison 17 de Grey's Anatomy sera de retour le 6 mai aux USA avec un épisode qui marquera le retour d'April Kepner jouée par Sarah Drew.