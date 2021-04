Il était une fois 2 : Patrick Dempsey de retour dans la suite et il va même chanter !

Après avoir récemment retrouvé les plateaux de Grey's Anatomy, la série qui l'a véritablement révélé aux yeux du grand public, Patrick Dempsey va prochainement retrouver les plateaux de l'un de ses plus grands succès cinématographiques : Il était une fois. En effet, le célèbre film de Disney porté notamment par Amy Adams, Idina Menzel et James Marsden va avoir le droit à une suite, attendue sur Disney+.

Patrick Dempsey heureux de retrouver Il était une fois

Et à en croire l'interprète de Robert Philip dans cette histoire, il en est le premier ravi. Interrogé par Yahoo! sur ce nouveau projet, l'acteur a révélé, "J'ai parlé avec Adam Shankman, le réalisateur. Et l'histoire s'améliore de plus en plus. Il y a un excellent casting qui arrive, et de nombreux morceaux musicaux. Pouvoir retravailler avec tout le monde, 14 ans après, c'est vraiment excitant".

Par ailleurs, là où certaines personnes pourraient trouver ce projet de suite inutile, Patrick Dempsey est au contraire persuadé que ce nouvel épisode fera du bien aux spectateurs vis-à-vis de la période actuelle, "On a besoin d'évasion en ce moment. On a besoin de ces comédies romantiques et de ces comédies musicales pour permettre aux gens de s'évader un peu". Difficile de lui donner tort, bien que l'on espère tout de même que le monde aura déjà retrouvé une situation normale au moment de la sortie du film...

Le comédien va devoir chanter dans la suite

Surtout, Patrick Dempsey l'a précisé, sa joie de voir cette suite se concrétiser est notamment guidée par la promesse de le voir sortir de sa zone de confort. De quelle façon ? "Je vais devoir danser et chanter". Une situation classique pour de nombreux acteurs, mais pas pour lui. Il l'a confessé, "Je vais chanter pour la première fois. Je ne l'ai encore jamais fait en public, et il y a une raison à cela. Il va falloir me soutenir !"

Heureusement, le comédien l'a immédiatement assuré, tout sera fait pour que nos oreilles et nos yeux apprécient cette expérience, "Ils font tout pour que je réussisse et les paroles sont vraiment géniales. Et les numéros de danse ont d'excellentes chorégraphies".

Trois nouvelles actrices au casting

Enfin, sachez que cette suite - dont le synopsis est encore gardé secret, accueillera également de nouveaux visages. Ainsi, ce sont Maya Rudolph (The Good Place), Yvette Nicole Brown (Community) et Jayma Mays (Glee) qui ont été castées. Et alors que ce film s'intitulera en VO Disenchanted (Désenchantée), ce qui nous laisse craindre quelques problèmes pour le couple, les premières rumeurs laissent entendre que ces trois comédiennes pourraient incarner de possibles méchantes...