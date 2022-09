Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) et Patrick Dempsey réunis dans un nouveau projet ? Le comédien tease de belles retrouvailles

C'est en 2021, à l'occasion de la saison 17 de Grey's Anatomy, que Patrick Dempsey (Derek) et Ellen Pompeo (Meredith) ont pu se retrouver à l'écran après plusieurs années de séparation suite au départ du comédien. Des retrouvailles qui ont fait le bonheur des fans à l'époque, et qui ont visiblement permis aux deux stars de renouer des liens très forts.

Patrick Dempsey veut retrouver Ellen Pompeo

Alors que l'actrice aura un rôle extrêmement réduit cette année dans la saison 19 de la fiction médicale, Patrick Dempsey aimerait profiter de l'allègement de son agenda pour la retrouver sur un tout nouveau projet. C'est en effet ce qu'il vient de confier à Extra, à l'occasion d'une interview.

"J'adorerais pouvoir de nouveau travailler avec elle", a-t-il dans un premier temps déclaré, avant d'ajouter - d'un air mystérieux, "J'ai déjà quelques idées pour ça". Une déclaration aussi intrigante qu'excitante, mais qu'il n'a pas souhaité élaborer (pour le moment). Malgré les relances de la journaliste sur le sujet, le comédien - prochainement à l'affiche du film Il était une fois 2 (Disney+), a préféré préciser : "Je lui dirais d'abord en première et ensuite, on verra si on peut concrétiser ces idées".

"On a toujours eu une relation spéciale"

Une envie surprenante de sa part ? Pas du tout. Il l'a rappelé avec émotion, malgré les rumeurs au sujet de son attitude sur les plateaux, il a toujours adoré travailler avec son ancienne partenaire de jeu. "On a toujours eu une relation spéciale, Ellen et moi, que ce soit devant la caméra ou derrière, s'est-il remémoré. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai rencontrée, elle avait son accent de Boston et moi du Maine. C'était très attachant et une connexion s'est immédiatement faite".