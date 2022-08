Grey's Anatomy saison 19 : Ellen Pompeo quitte (à moitié) la série, Meredith absente d'une grande partie des épisodes

Déjà 19 ans que Grey's Anatomy est à l'antenne aux Etats-Unis et la fin de la série médicale n'est pas encore annoncée. Mais c'est sûr, on est plus proches de la conclusion que des débuts et une récente annonce a de quoi semer le doute sur le futur du show produit par Shonda Rhimes. Après les départs de Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Jesse Williams (Jackson Avery) ou encore Richard Flood (Cormac Hayes), un autre départ - momentané cette fois - a été annoncé. Mais il a de quoi choquer.

Ellen Pompeo quitte (à moitié) Grey's Anatomy

Eh oui, la star de la série et actrice principale devrait prendre un peu de repos pour la saison 19 de Grey's Anatomy. Ellen Pompeo ne quitte pas à proprement parler la série médicale mais fera peu d'apparitions pour cette suite déjà très attendue. L'actrice ne devrait apparaître que dans 8 épisodes sur environ une vingtaine soit moins de la moitié. Oui, c'est peu !

Des apparitions limitées qui pourront tester la capacité de la série à survivre sans elle. Si, à l'origine, les producteurs voulaient mettre fin à Grey's en cas de départ d'Ellen Pompeo, ce discours a changé récemment. "La série a inspiré des générations de professionnels de la santé donc je pense que pour les jeunes, c'est une série bien et nous allons essayer de la garder pour eux, pas nécessairement avec moi mais qu'elle continue après moi" a déclaré l'actrice en mai 2022.

Un départ pour une autre série

Si Ellen Pompeo sera moins présente dans la suite de Grey's Anatomy, c'est tout simplement car l'actrice a en fait trouvé un nouveau rôle. Elle sera la productrice et l'actrice principale d'une future série pour Hulu (qui appartient à Disney, également propriétaire de la chaîne ABC). On sait que le projet sera composé de 8 épisodes et est inspiré d'une histoire vraie qui a fait le buzz, celle d'un couple qui adopte une petite fille de 8 ans qu'ils pensent atteinte de nanisme mais qui découvre que cette dernière leur a caché pas mal de choses. Un projet qui va donc lui permettre d'enfin explorer un autre personnage après presque 20 ans dans la peau de Meredith.

Pour pallier au départ d'Ellen Pompeo, Grey's Anatomy a déjà annoncé l'arrivée au casting de plusieurs acteurs qui joueront une nouvelle salve de résidents. Parmi eux ? La star de Teen Wolf et Reign Adelaide Kane ; l'ex-acteur de Glee et Shadowhunters Harry Shum Jr ; Alexis Floyd vue dans Inventing Anna mais également Midori Francis (Dash & Lily) et Niko Terho. Est-ce-que ce sera suffisant ?

La saison 19 de Grey's Anatomy débute le 3 octobre 2022 aux US.