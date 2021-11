Grey's Anatomy saison 18 : Shonda Rhimes a déjà écrit la fin de la série, mais il y a un twist

Bientôt la fin pour Grey's Anatomy ?

Il est aujourd'hui difficile d'imaginer le monde des séries sans Grey's Anatomy. Alors que la saison 18 est actuellement diffusée sur ABC aux USA, les scénaristes arrivent encore à nous surprendre et à mettre en scène quelques intrigues passionnantes. Pourtant, comme l'a rappelé Shonda Rhimes - la créatrice, la fin des aventures de Meredith (Ellen Pompeo ) est une possibilité qui trotte dans sa tête.

"Suis-je la personne qui décidera quand la série se terminera ? Oui, a-t-elle ainsi assuré auprès de Variety. Et je suis prête à assumer l'entière responsabilité pour ça quand ou si les gens se mettent en colère". Faut-il voir en cette confession que la conclusion de la fiction médicale est donc plus proche qu'on ne l'imagine ? Difficile à dire.

Shonda Rhimes ne sait pas qui décidera (ni quoi décider)

Shonda Rhimes l'a en effet précisé, avant d'officialiser une possible fin, il faudra au préalable que chacun au sein de l'équipe créative soit sur la même longueur d'ondes. Or, maintenant que Krista Vernoff tient les rênes de Grey's Anatomy, des petites tensions ou négociations pourraient voir le jour au moment de valider la direction à prendre, "Suis-je la personne qui décidera de la scène finale, de ce à quoi elle ressemblera ? Je ne sais pas. Si vous m'aviez posée la question il y a trois ans, ou avant que Krista n'arrive, j'aurais répondu, 'Oui. Et je peux vous dire exactement comment ça va se terminer'. Mais une fois que vous avez lâché le contrôle, ça devient différent. Donc je ne sais pas encore".

Le point positif, c'est que ce flou et cette situation sont encore loin de frustrer et inquiéter Shonda Rhimes. La raison ? Elle-même ne sait pas encore comment elle aimerait voir Grey's Anatomy prendre fin : "Je dirais que j'ai déjà écrit la fin de la série environ 8 fois. A chaque fois je me disais, 'Et c'est comme ça que ça va se conclure !' ou bien, 'C'est ça qui sera la dernière chose prononcée ou faite !' Mais au final, toutes ces choses ont fini par se concrétiser avec le temps. Donc j'ai abandonné".

Dans tous les cas, sachez que même en cas d'annulation de Grey's Anatomy au terme de cette saison 18, son univers n'est pas près de nous quitter. Tandis que Station 19 est toujours diffusée, c'est un nouveau spin-off qui est aujourd'hui en préparation.