Grey's Anatomy saison 18 : un personnage déjà de retour dans l'épisode 5

Ils sont nombreux à avoir quitté Grey's Anatomy au fil des années mais la saison 18 qui a débuté en septembre aux Etats-Unis est en mode nostalgie. Après les retours de Kate Walsh (Addison Montgomery), Kate Burton (Ellis Grey) et Abigal Spencer (Megan Hunt), c'est un autre come-back qui aura lieu très prochainement.

Tom Koracick est déjà de retour

A la fin de la saison 17 de Grey's Anatomy, en même temps que les adieux de Jackson (Jesse Williams), Tom Koracick décidait de quitter Seattle pour s'installer à Boston. Lors de l'annonce du départ de Greg Germann qui l'interprète, les producteurs avaient précisé que Tom pourrait revenir dans la série et c'est fait : il sera de retour pour l'épisode 5 de la saison 18, diffusé le 11 novembre prochain sur ABC aux US.

Le personnage ne reviendra pas à Seattle mais retrouvera Meredith (Ellen Pompeo) et Amelia (Caterina Scorsone) dans le Minnesota. Si vous n'avez pas suivi, Meredith a été démarchée par le Dr Hamilton (Peter Gallagher) pour mener une étude innovante pour guérir la maladie de Parkinson. Plutôt que de quitter Seattle, elle a décidé de partager son temps entre son poste de cheffe de chirurgie et de recherches dans le Minnesota. Une première scène du retour de Tom Koracick a été publiée et vous pouvez la voir dans notre diaporama.

Un crossover mortel à venir

L'épisode diffusé le 11 novembre s'annonce d'ailleurs très compliqué non seulement pour les médecins mais aussi pour les pompiers de Station 19 : il s'agira d'un nouveau crossover qui promet déjà un gros mort du côté des équipiers de Ben (Jason George). Après une explosion, la vie des personnages va être bouleversée et tout le monde n'en sortira pas indemne.

La saison 18 de Grey's Anatomy continue tous les jeudis aux Etats-Unis.