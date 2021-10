Grey's Anatomy saison 18 : Addison is back, la bande-annonce du retour de Kate Walsh

La saison 18 de Grey's Anatomy est lancée ! C'est le 30 septembre que la chaîne ABC a diffusé aux Etats-Unis l'épisode 1 dans lequel Meredith (Ellen Pompeo) retrouvait Nick Marsch (Scott Speedman), vu dans un épisode de la saison 14. On sait déjà que cette nouvelle saison va permettre à plusieurs personnages clés de revenir. Parmi eux ? Addison Montgomery qui a fait sa toute dernière apparition dans la saison 8, sans compter les 6 saisons de Private Practice.

Addison est de retour et elle est toujours aussi cash

Cette fois, c'est la bonne : après des années d'attente, Addison revient dans Grey's Anatomy dans l'épisode 3 de la saison 18. Dans la bande-annonce et le premier extrait à retrouver dans notre diaporama, on peut voir que la médecin jouée par Kate Walsh n'aura pas perdu son piquant puisqu'elle ne va pas hésiter à s'en prendre aux résidents. L'extrait également dispo montre Richard (James Pickens Jr) alertant Addison d'une panne de climatisation qui pourrait mettre en danger la vie de son patient en pleine opération.

Diffusé le 14 octobre prochain aux US, cet épisode 3 sera intitulé Hotter Than Hell. Le synopsis confirme qu'Addison reviendra pour "aider Richard à instruire les nouveaux résidents". Addison en prof, on valide complètement ! Ça fait en tout cas plaisir de revoir Kate Walsh sur nos écrans après ses participations aux séries de Netflix 13 Reasons Why et Umbrella Academy. Addison Montgomery devrait être au programme de plusieurs épisodes de cette 18e saison qui pourrait être la dernière.