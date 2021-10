Grey's Anatomy saison 18, épisode 1 : voici le perso qui fait son retour (et c'est une surprise)

La bande-annonce de la saison 18 de Grey's Anatomy tease le retour d'un personnage dans l'épisode 1 : voici de qui il s'agit

Eh oui, la saison 18 de Grey's Anatomy a déjà commencé aux Etats-Unis alors qu'en France, on ne sait toujours pas quelle sera la date de diffusion de la saison 17... On le savait, un personnage devait faire son retour dans l'épisode 1, diffusé ce jeudi 30 septembre sur ABC. Et surprise, ce n'est pas celui auquel on pensait. Découvrez quel médecin est revenu et pourquoi ce retour pourrait avoir plus d'une conséquence. Attention, cet article contient des spoilers.

Nick Marsh dans la saison 14 de Grey's Anatomy

Les retrouvailles de Meredith et Nick Meredith a recroisé la route de Nick dans l'épisode 1 de la saison 18 de Grey's Anatomy lors d'un voyage dans le Minnesota. Invitée par David Hamilton (joué par Peter Gallagher qui rejoint aussi le casting) pour l'ouverture d'une bibliothèque au nom de sa mère, Meredith a revu Nick et il y avait toujours des étincelles comme vous pouvez le voir ci-dessous :