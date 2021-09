Grey's Anatomy saison 18 : Meredith et Hayes en couple ? Pas impossible

La bande-annonce de la saison 18 de Grey's Anatomy : Meredith et Hayes vont-ils se mettre en couple dans la suite ?

La diffusion de la saison 17 de Grey's Anatomy sur TF1 n'est pas encore fixée mais aux Etats-Unis, c'est déjà la saison 18 qui débute la semaine prochaine, le 30 septembre plus exactement. Et les fans se posent une question : Meredith (Ellen Pompeo) et Cormac Hayes (Richard Flood) vont-ils se mettre en couple ? Une productrice a laissé entendre que ce n'était pas impossible. Attention, spoilers.