Grey's Anatomy saison 18 : un personnage phare de retour

Depuis sa mort, la mère de Meredith Grey était apparue dans la saison 15

Ellis Grey, depuis sa mort dans la saison 3 de la série médicale avec de vrais cas médicaux, était déjà revenue sous forme de rêve. Dans l'épisode "Blood and Water" de la saison 15 de Grey's Anatomy, Meredith Grey avait rêvé de sa mère.

Et dans la saison 17, alors que la Meredith Grey se battait contre le Covid-19, elle imaginait une plage de rêve. Meredith voyait les personnages morts bien-aimés de la série : Derek (Patrick Dempsey), George (T.R. Knight), Mark (Eric Dane) et Lexie (Chyler Leigh), la soeur de Meredith. Sauf que sa défunte mère ne faisait pas partie des personnages de Grey's Anatomy cultes de retour. Mais dans la saison 18, Ellis sera bien là.

Kate Burton a fait un total de 23 épisodes dans Grey's Anatomy à ce jour en tant que guest star / actrice récurrente. Elle avait été nommée aux Emmy Awards pour la série. Et vous avez aussi pu la voir dans les séries The Good Wife et Scandal, et dans des épisodes d'Elementary, Grimm, This Is Us, Supergirl, 13 Reasons Why, Charmed le reboot ou encore Prodigal Son.