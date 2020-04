Grey's Anatomy saison 17 : bientôt un épisode sur le coronavirus ? Ellen Pompeo y réfléchit

Va falloir s'y préparer, une fois l'épidémie de Covid-19 vaincue et le confinement arrêté, on va se taper une multitude de films sur le sujet (oui, on la sent tous venir la comédie avec Christian Clavier coincé avec sa belle-famille) et d'épisodes de séries centrés sur la maladie. Et Grey's Anatomy pourrait logiquement en faire partie.

Le coronavirus au centre d'un futur épisode ?

Interrogée par Variety sur la possibilité de voir la fiction médicale dédier un épisode de sa future saison 17 à ce coronavirus, Ellen Pompeo a dans un premier temps déclaré, "je ne sais pas", avant de préciser, "mais j'y ai pensé". Et pour cause, l'actrice l'a ensuite ajouté, la réalité a de quoi offrir aux scénaristes de nombreux éléments à creuser à l'écran.

Après avoir confié, "J'ai récemment regardé les infos et j'ai vu un passage où Barack Obama, en 2014, disait qu'une pandémie était inévitable et qu'il fallait que l'on s'y prépare", l'interprète de Meredith a balancé, "Le fait que 5 ans plus tard nous n'étions finalement pas préparés, cela veut dire que certaines personnes ont abandonné. C'est décevant".

Les médecins premiers concernés

De quoi ainsi s'attendre à voir les médecins de Grey's Anatomy organiser des réunions de crise à l'hôpital pour ne plus avoir à subir une telle situation ? A les voir manifester dans la rue afin de réclamer une hausse de budget ? Ce n'est pas impossible.

Ellen Pompeo l'a rappelé, les médecins sont les premiers concernés par cette crise et ont donc beaucoup de choses à raconter : "Notre personnel soignant se bat en n'étant pas préparé, sans les équipements adéquats, et ça me brise le coeur."

Du moment que les scénaristes n'utilisent pas le coronavirus pour se débarrasser d'un personnage hors-écran afin de compenser l'absence du véritable final de la saison 16...