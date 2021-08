Grey's Anatomy : être payé pour regarder la série, c'est possible. Alerte job de rêve

La question la plus importante sur Grey's Anatomy

"Pourquoi les personnages ne disent jamais "au revoir" quand ils terminent une discussion au téléphone ?" / "Est-ce que les acteurs mangent vraiment les plats durant les tournages ?" / "Pourquoi les personnages ne frappent jamais avant d'entrer chez leurs amis ?" Il vous arrive de vous poser ce genre de questions bizarres à chaque fois que vous regardez un épisode d'une série ? Vous n'êtes pas seul.

La preuve, le site NiceRx est actuellement en train de se poser une question aussi existentielle qu'inutile : "Qui de Meredith Grey (Ellen Pompeo) ou de Miranda Bailey (Chandra Wilson) a sauvé le plus de vies depuis les débuts de Grey's Anatomy en 2005 ?" Une question improbable ? Oui, mais qui pourrait vous rapporter gros. En effet, afin d'obtenir la fameuse réponse, NiceRx vient de mettre en place un petit job d'été particulièrement cool.

Un job d'été improbable pour trouver la réponse

Ainsi, le site propose à un chanceux / une chanceuse de se faire un marathon des 369 premiers épisodes de la série médicale, qui s'étalent de la saison 1 à la saison 17, durant tout le mois d'août, en échange d'un joli chèque de 1000 dollars. Oui, être payé pour regarder une série, c'est désormais possible.

Mais ce n'est pas tout, la personne qui sera sélectionnée pour ce job de rêve (qui consistera donc à compter le nombre de patients sauvés) repartira également avec d'excellents cadeaux. Au programme ? L'intégrale de la série en DVD ou Blu-ray, un an d'abonnement à Netflix et surtout, un message vidéo personnel du Dr Richard Webber (James Pickens Jr).

Très clairement, ce marathon ne vous permettra pas de repartir avec une médaille olympique. Néanmoins, si vous vous sentez capable de survivre émotionnellement et physiquement à ce défi (on rappelle tout de même que la série est marquée par de nombreuses morts tragiques), il vous suffit de vous inscrire sur cette plateforme et d'expliquer en quelques mots pourquoi vous pensez être le/la plus grand(e) fan de Grey's Anatomy.

Bonne chance et, surtout, bon courage !