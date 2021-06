Grey's Anatomy saison 18 : 7 questions auxquelles les épisodes devront répondre

La saison 17 de Grey's Anatomy a été mouvementée ! Les médecins du Grey Sloan Memorial ont fait face à la Covid-19... et pas que ! Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) est mort après avoir été poignardé et l'hôpital a perdu deux autres médecins : Jackson Avery (Jesse Williams) et Tom Koracick (Greg Germann) ont quitté Seattle pour diriger la fondation Harper Avery à Boston. Mais le final nous réservait d'autres surprises avec des sauts dans le temps, un mariage et une rupture. De quoi laisser de nombreuses questions pour la future saison 18, déjà officiellement commandée par ABC qui diffuse la série aux Etats-Unis.

La Covid-19 sera-t-elle toujours au coeur des épisodes ?

Après une saison très centrée sur la Covid-19, Grey's Anatomy va-t-elle s'éloigner un peu de la pandémie pour revenir à des intrigues médicales plus classiques ? En théorie, la maladie est toujours présente puisque la fin de la saison se déroulait en avril 2021. Mais on voit mal comment la série pourrait encore étirer l'action une nouvelle année autour de ce sujet. Et en même temps, on est pas à l'abri d'une surprise...

Meredith et Hayes vont-ils se rapprocher ?

Derek (Patrick Dempsey) a fait son retour dans la saison 17 et Andrew est mort. Alors forcément, on se demande quelle est la prochaine étape pour la vie sentimentale de Meredith (Ellen Pompeo). Et on a évidemment remarqué les coups d'oeil qu'elle a échangés avec Cormac Hayes (Richard Flood) lors du mariage de Maggie (Kelly McCreary) et Winston (Anthony Hill). Alors, les deux médecins vont-ils passer un cap et être LE nouveau couple de la série ?

Est-ce vraiment la fin pour Amelia et Link ?

Puisqu'il fallait bien un peu de drama, la saison 17 de Grey's Anatomy s'est terminée sur une rupture. Link (Chris Carmack) décidait de demander Amelia (Caterina Scorsone) en mariage. On ne voyait pas sa réponse mais le chirurgien arrivait dépité chez Jo (Camilla Luddington). Cette rupture marque-t-elle définitivement la fin du duo ou peut-il y avoir un retour de flammes ?