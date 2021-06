Grey's Anatomy saison 17, épisode 17 : mariage, fiançailles, rupture, retour... un final surprenant

Une rupture

Que serait un épisode de Grey's Anatomy sans un malheur ? Et justement, cet épisode final de la saison 17 a brisé le coeur de... Link. A l'occasion du mariage de Maggie et Winston, le personnage de Chris Carmack s'est senti poussé des ailes et a donc à son tour demandé la main d'Amelia (Caterina Scorsone). Or, comme on a pu le découvrir, celle-ci n'a pas réussi à lui offrir la réponse qu'il espérait, ce qui a obligé Link à venir squatter l'appart de Jo dans les dernières minutes. Officiellement, on ne sait pas si le couple s'est réellement séparé, mais une rupture ne serait malheureusement pas étonnante.

La raison ? Un peu plus tôt dans l'épisode, au détour d'un flashback, on pouvait voir Amelia confesser ses doutes à son groupe anonyme. Alors qu'elle révélait se sentir isolée dans ses luttes internes [elle est une ancienne addict, ndlr], "Je suis si heureuse de savoir qu'il n'a jamais traversé une vie comme ça, mais parfois j'aimerais que ce soit le cas, je me sens si seule", la médecin assurait ensuite ne plus être sur la même longueur d'ondes que lui, "Je ne veux pas ce que lui veux". Aïe.