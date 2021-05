Grey's Anatomy saison 17 : Jesse Williams dévoile les coulisses de son départ

En une saison, Grey's Anatomy a déjà perdu trois de ses acteurs principaux : d'abord Giacomo Gianniotti (Andrew De Luca) suite à la mort de son personnage puis Greg Germann (Tom Koracick) et Jesse Williams (Jackson Avery) qui ont tous les deux quitté la série dans l'épisode 15 de la saison 17. Le départ de Jackson va laisser un gros vide dans le coeur des fans. Mais est-ce Jesse Williams qui a décidé de quitter la série ? L'acteur qui avait confirmé son départ suite à la diffusion de l'épisode 14 qui voyait le retour de Sarah Drew s'est confié à ce sujet.

"Jackson ne pouvait pas rester là"

Dans une interview donnée à TVLine, Jesse Williams confie qu'il n'a pas demandé à la production de quitter Grey's Anatomy mais que la décision de ce départ n'a pas non plus été prise uniquement côté prod. En réalité, l'acteur explique avoir eu une discussion avec la showrunner Krista Vernoff sur l'avenir du personnage. Pour lui, ce départ a été une décision "collective". "Ça n'a pas commencé avec une décision, ça c'est terminé avec ce qui nous semblait le plus logique pour l'évolution du personnage" confie l'acteur.

Comme le dévoile Jesse Williams, Jackson tournait un peu en rond. "Nous avons essayé de savoir où il allait aller et quelque chose nous disait que Jackson ne pouvait pas rester là. Il a vécu cette aventure personnelle et il n'avait jamais vraiment pu avoir de relation stable depuis April" déclare l'acteur. Afin de conclure son histoire, il a donc été décidé que Jackson retrouverait son père qui l'a abandonné, ce qui lui a encore plus ouvert les yeux sur le monde qui l'entoure. "Lui se dit : 'Mon dieu, je ne sais rien de ce qu'il se passe ! J'ai été dans une tour d'ivoire pendant tout ce temps, je vivais dans une bulle. Cassons tout ça pour voir ce que ça fait'. Jackson a toujours été un pro mais qu'est-ce-qui le passionne vraiment ? La décision de s'occuper de la fondation est une progression naturelle" explique l'acteur qui semble donc satisfait de la fin réservée au chirurgien. Il va nous manquer ! Si tu es fan de Jackson Avery, tu peux toujours faire notre quiz 100% réservé au personnage joué par Jesse Williams !