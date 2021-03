Grey's Anatomy saison 17 : une mort choc dans l'épisode 7, son interprète réagit

Nouveau drame dans Grey's Anatomy

Il y a quelques jours, les fans de NCIS critiquaient les créateurs, lassés de les voir passer leur temps à tuer inutilement les personnages. Qu'ils se rassurent, il existe une série bien pire à ce sujet. On a une nouvelle fois pu le découvrir dans la saison 17 de Grey's Anatomy, quand les scénaristes ont du mal à faire avancer l'histoire, ils n'hésitent pas à se débarrasser de leurs médecins.

Ainsi, à l'occasion de l'épisode 7 diffusé ce jeudi 11 mars 2021 sur ABC, c'est Andrew DeLuca qui a trouvé la mort d'une façon tragique. La raison ? Le personnage de Giacomo Gianniotti a tout simplement oublié qu'il n'était "que" docteur et non policier, et il a donc - d'une façon totalement WTF, décidé de jouer les enquêteurs afin de coincer... Opal.

DeLuca est mort

Tout a commencé dans l'épisode 6 de la saison 4 de Station 19 diffusé juste avant aux USA, durant lequel DeLuca s'est associé à sa soeur Carina dans le but de prendre en filature la trafiquante de sexe. Une mission réussie au début (ils ont assisté à un étrange échange dans une allée sombre, pu récupérer une plaque d'immatriculation) mais qui a rapidement tourné au drame quand, au moment où DeLuca pensait rejoindre Opal à la gare, ce dernier s'est fait poignarder par un inconnu.

Finalement, c'est dans Grey's Anatomy que cette histoire a pris fin. Du côté de DeLuca du moins. Face à la gravité de sa blessure, le médecin a immédiatement été amené en chirurgie à l'hôpital afin de se faire soigner. Le twist ? Au même moment, DeLuca est apparu sur la fameuse plage de Meredith, toujours en train de lutter contre la Covid-19 (parce que... pourquoi pas ?). L'occasion pour lui de tout expliquer virtuellement à l'héroïne et de lui révéler qu'il ne regrette pas de ne pas avoir fermé les yeux et d'avoir suivi Opal, comparant son geste à celui de Meredith qui a récemment mis sa carrière en jeu pour le bien d'une petite fille. Oui, on est passé d'une série médicale à une série fantastique en un clin d'oeil...

Puis, alors que dans le monde réel son état s'aggravait, DeLuca a fait une dernière déclaration à Meredith : "Qu'importe ce qu'il se passe pour moi, je veux que tu saches que je n'avais encore jamais cette ressenti cette impression d'être vu comme tu m'as regardé". C'est alors que ce dernier a retrouvé sa maman sur la plage avant d'être déclaré officiellement mort à l'hôpital.

Giacomo Gianniotti réagit, les fans aussi

Sans surprise, cette intrigue a choqué de nombreux téléspectateurs qui ont immédiatement partagé leur colère sur les réseaux sociaux, menaçant déjà de ne plus regarder la série (ça tombe bien, la saison 17 pourrait être la dernière). Entre "Je ne regarderai plus jamais Grey's Anatomy. Comment ont-ils osé faire ça à DeLuca ?", ou bien "Ils ont tué le Dr DeLuca et pour quoi faire ?! Je vais arrêter de regarder la série désormais", et même "Je ne vais pas terminer Grey's Anatomy car... bordel de m*rde, pourquoi ont-ils fait ça à DeLuca ?" Krista Vernoff (la showrunneuse) et son équipe en ont pris pour leur grade.

A noter que Giacomo Gianniotti a également réagi à la mort de son personnage sur ses réseaux sociaux. A l'occasion d'un post Instagram, le comédien ne s'est pas montré rancunier ou déçu, mais il a au contraire déclaré ceci : "Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est 'Merci'. Merci à tous les fans qui ont aimé DeLuca autant que j'ai pu l'aimer. Raconter cette histoire a été et restera l'un des plus grands honneurs de ma vie. Merci".

Après avoir cité tous les acteurs et toutes les actrices de la série, l'interprète de DeLuca a ensuite ajouté, "Ça a été un privilège de partager l'écran avec vous tous. C'est ici que je quitte la scène, mais 'the show must go on' et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire ensuite. Merci à la famille Grey's Anatomy. Je vous aimerai toujours".