Grey's Anatomy saison 17 : le dernier épisode sera écrit comme la fin de la série

Difficile d'imaginer le monde des séries sans Grey's Anatomy ? Et pourtant, la célèbre fiction médicale dont la saison 17 est actuellement diffusée aux USA pourrait bientôt prendre fin. Malgré l'envie de certains acteurs de continuer l'aventure pendant encore quelques années, Krista Vernoff - la showrunneuse, se prépare à tourner la page.

Une fin déjà en cours d'écriture

Tandis que les négociations concernant un renouvellement de la série pour une saison 18 n'avancent plus depuis plusieurs mois, Krista Vernoff a profité d'un entretien avec le Hollywood Reporter pour confesser être prête à affronter toutes les éventualités.

"Je planifie le dernier épisode pour qu'il puisse à la fois fonctionner en tant que final de saison et en tant que final de série" a-t-elle ainsi révélé. Traduction ? Dans le cas où ABC ne renouvellerait pas Grey's Anatomy dans les semaines à venir, les fans auront tout de même le sentiment d'une conclusion.

Une situation compliquée pour les auteurs

Une bonne nouvelle ? Oui et non. Cela signifie effectivement que la série ne s'arrêtera donc pas sur un cliffhanger, mais une telle solution créative laisserait également un sentiment de précipitation dans la résolution des intrigues. Et ce n'est pas Krista Vernoff qui dira le contraire, "Je planifie tout ça en fonction des deux possibilités et c'est difficile. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas ce que j'aurais aimé que l'on vive".

Heureusement, la showrunneuse n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle l'a précisé auprès du site américain, elle met continuellement la pression auprès des studios afin de garder un certain contrôle sur la situation, "Je leur ai déjà dit que j'avais besoin d'avoir la réponse avant que l'on entame le final car il y a plusieurs intrigues qui pourraient changer", et malgré la difficulté actuelle, elle assure avoir suffisamment d'idées pour gérer au mieux l'avenir de la série, "J'ai des plans pour les deux situations. Que ce soit pour une conclusion ou la possibilité de construire quelque chose qui nous permettrait d'avoir un léger cliffhanger et des pistes pour une saison prochaine".

Mais que les fans de Grey's Anatomy se rassurent, même si on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, on imagine mal ABC mettre fin à une telle aventure de façon aussi abrupte, d'autant plus quand on connait le succès de la série. Autrement dit, on ne serait pas surpris d'apprendre son renouvellement pour une ultime saison (la 18ème) dans un format raccourci, ce qui permettrait aux créateurs d'avoir tout le temps nécessaire pour écrire une vraie fin et à certains acteurs cultes de revenir...