Grey's Anatomy saison 17 : la série annulée cette année ? Jesse Williams réagit

Une fin pour Grey's Anatomy ? Inenvisageable à l'heure actuelle

Actuellement, c'est la saison 17 de Grey's Anatomy qui fait le bonheur des fans. Or, comme on peut le découvrir à l'écran, la série médicale d'ABC semble être en pleine nostalgie avec les retours très spéciaux d'anciens personnages emblématiques. Faut-il y voir le signe que la série approche de sa fin et que les créateurs souhaitent profiter des nouveaux épisodes pour rendre hommage à tout cet univers afin de partir en beauté ? A priori, ça ne serait pas le cas.

Interrogé par Entertainment Tonight sur les rumeurs de fin au terme de la saison 17, Jesse Williams - l'interprète de Jackson Avery, a balayé d'un revers de main l'idée que Grey's Anatomy pourrait s'arrêter cette année, "J'ai le sentiment que c'est une série bien trop importante pour s'en aller sans avoir le droit à une véritable parade".

Selon Jesse Williams, la série mérite de continuer

Selon lui, l'épidémie de Covid-19 qui impose de nombreuses restrictions au niveau des scénarios ou de la mise en scène, et qui aurait déjà causé une réduction drastique du nombre d'épisodes, n'offrirait pas les conditions nécessaires pour aider Grey's Anatomy à bénéficier d'un départ à sa hauteur. Surtout, il l'a précisé, la série mérite mieux que d'apprendre son arrêt en cours de route.

"Ce n'est pas le scénario idéal de s'arrêter sans nous avoir prévenus à l'avance et offert une véritable dernière saison, et alors que les auteurs sont déjà surchargés de travail et déprimés avec cette course effrénée pour sortir du contenu dans telles conditions" a-t-il notamment déclaré. Puis, il a conclu son message en ajoutant, "Je trouve que nous méritons tous d'avoir le temps et les conditions pour imaginer cette fin."

Bien évidemment, ce n'est pas son message seul qui motivera ABC et les producteurs à ne pas annuler la série cette année, mais on se doute qu'il n'est pas le seul à penser de la sorte sur les plateaux.