Grey's Anatomy saison 17 : Cristina ne reviendra pas dans la série et Sandra Oh explique pourquoi

Alors que la Covid-19 a pris ses quartiers dans Grey's Anatomy (la série a décidé d'inclure durablement la maladie à son intrigue contrairement à d'autres séries médicales comme Good Doctor ou The Resident), le show en a profité pour faire revenir plusieurs personnages pourtant morts. Atteinte du coronavirus, Meredith (Ellen Pompeo) a reçu la visite dans ses rêves de Derek (Patrick Dempsey), George (T.R. Knight), Lexi (Chyler Leigh) et Mark (Eric Dane). Mais ce n'est pas tout puisque Sarah Drew a repris son rôle d'April Kepner pour introduire le départ de Jackson Avery (Jesse Williams a confirmé qu'il quittait la série). Puisque ABC a confirmé le renouvellement de Grey's Anatomy pour une saison 18, les fans se demandent donc quel actuer sera le prochain à revenir. Spoiler : ce ne sera pas Sandra Oh.

Sandra Oh ne veut pas revenir dans Grey's Anatomy

Depuis 2018, Sandra Oh a retrouvé un rôle à la télévision dans la série Killing Eve pour laquelle elle a remporté un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2018. Autant dire qu'elle a laissé Cristina Yang derrière elle : dans le passé, elle a plusieurs fois expliqué qu'elle ne souhaitait pas reprendre son rôle... et son avis n'a pas changé. Interrogée sur la série dans le podcast Asian Enough du Los Angeles Times, l'actrice a confié : "J'ai quitté cette série il y a presque 7 ans. Dans mon esprit, elle est partie. Mais pour beaucoup de gens, elle est toujours en vie. Et même si je comprends et que j'adore ça, je suis passée à autre chose". Traduction : ça va être très compliqué de la convaincre de revenir un jour dans la série.

Ce que devient Cristina selon Sandra Oh

Mais que devient Cristina ? La dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, elle travaillait toujours en Suisse. Et Sandra Oh l'imagine en plein combat contre la pandémie. "Elle est en première ligne et résout les gros problèmes. La pandémie a encore plus agrandi les disparités de richesses, c'est encore plus voyant et problématique donc elle s'attaque sûrement à ces problèmes systémiques" a-t-elle expliqué.