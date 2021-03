Grey's Anatomy saison 17 : (SPOILER) mort, la productrice s'explique et annonce (déjà) son retour

On n'était pas prêts... Alors que Meredith (Ellen Pompeo) est toujours en mauvaise posture depuis qu'elle a été infectée par la Covid-19, les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital ont fait face à la mort de l'un des leurs qui n'est autre que... Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti). Un peu plus tôt dans la saison, DeLuca retrouvait la jeune fille qu'il suspectait d'être victime d'un trafic d'êtres humains et qui lui avouait toute la vérité. Dans l'épisode 6 diffusé en décembre, il retrouvait la trace de la femme qu'il pense être responsable de ce trafic. Lors du crossover entre Station 19 et Grey's Anatomy, Andrew et sa soeur Carina (Stefania Spampinato) décidaient de la suivre et ça se terminait par un drame : Andrew était poignardé et les médecins ne réussissaient pas à le sauver.

Pourquoi les scénaristes ont décidé de tuer DeLuca

Une mort choc qui fait trembler les fans de Grey's Anatomy. Mais la plupart d'entre eux sont aussi très énervés de la mort du personnage qui avait rejoint la série durant la saison 11. Certains critiquent la décision de tuer si brutalement le médecin et menacent même de ne plus regarder la série dont la saison 17 pourrait être la dernière. Mais comment les scénaristes ont-ils eu cette idée ? Krista Vernoff, productrice de la série médicale, s'est confiée à ce sujet dans une interview donnée à TVLine. La boss du show a notamment confié qu'elle avait eu cette "inspiration" au début de la saison. "Cette histoire a été la première et la plus puissante histoire qui me soit venue à l'esprit." a-t-elle confié.

Mais tuer DeLuca n'a pas été facile et Krista Vernoff confie qu'elle a même failli changer d'avis plusieurs fois. "Ce sont les scénaristes qui m'ont poussée à garder cette idée. (...) Plusieurs fois, alors que nous tournions ces épisodes, j'ai été les voir pour leur dire 'Je pense qu'il faut le sauver'. Et il y a eu un soulèvement du genre : 'Non !'. Cette histoire nous semblait se raconter par elle-même et être puissante. En tant qu'être humain, on se dit : 'Je ne veux pas le faire, je ne veux pas perdre Giacomo. Je ne veux pas perdre DeLuca' mais en tant que scénariste, il faut honorer l'histoire" confie Krista Vernoff.

Krista Vernoff annonce (déjà) son retour

Si Andrew DeLuca est mort, il sera cependant toujours au programme de la saison 17 de Grey's Anatomy. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la productrice dans un post sur Twitter. "Nous à Grey's Anatomy faisons le deuil de la mort de ce personnage avec vous tous. Giacomo l'a joué magnifiquement. (...) Il reste un membre de notre famille et pas simplement à jamais mais pour cette saison. Vous allez le revoir. En tant qu'acteur et que réalisateur." a écrit la showrunner qui a aussi remercié Giacomo Gianniotti pour sa participation à la série.