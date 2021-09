Grey's Anatomy saison 18 : Riggs de retour ? Pourquoi on y croit

On ne sait pas vous mais de notre côté, on sent la fin de Grey's Anatomy venir à plein nez... Après de nombreux retours dans la saison 17, ça va continuer dans la saison 18 dont l'épisode 1 arrive dans une semaine aux Etats-Unis. Plusieurs ont été officialisés : Kate Burton va reprendre son rôle d'Ellis Grey, Kate Walsh sera de retour dans le rôle d'Addison Montgomery et Megan Hunt reviendra au Grey Sloan, toujours jouée par Abigail Spencer. Mais ce n'est pas tout ! Les récentes promos teasent un autre come-back pour Meredith (Ellen Pompeo)... et on a déjà une petite idée de qui ça pourrait être !

Nathan Riggs de retour dans Grey's Anatomy ?

Et si Nathan Riggs (Martin Henderson) faisait son grand retour dans Grey's Anatomy ? Introduit dans la saison 12, le personnage qui s'était rapproché de Meredith a quitté la série au début de la saison 14, après avoir retrouvé Megan. Et puisque cette dernière va revenir à Seattle, le retour de Riggs semble plus que probable. D'autant plus qu'une nouvelle bande-annonce de la saison 18 de la série médicale (à voir dans notre diaporama), tease le mariage d'Owen (Kevin McKidd) et Teddy (Kim Raver). On imagine que Megan va revenir pour cette occasion, accompagnée de Riggs évidemment. Bon, il ne s'agit que d'une théorie mais on y croit !

Si le retour de Martin Henderson se confirme, reste à savoir si l'acteur qui joue aussi dans Virgin River sur Netflix reviendra pour un ou plusieurs épisodes. On vous rappelle que l'ambiance n'était pas forcément au beau fixe entre l'acteur et Ellen Pompeo. Suite à son départ, l'actrice avait ouvertement critiqué la décision de la production de lui imposer un nouveau partenaire masculin, peu de temps après le départ de Patrick Dempsey. "Je n'en revenais pas à quelle vitesse le studio et la chaîne ont eu besoin de rajouter un pénis" avait-elle confié. Ambiance...

La saison 18 de Grey's Anatomy sera-t-elle la dernière ?

Un possible retour qui semble plus que jamais laisser penser que la saison 18 de Grey's Anatomy pourrait être la dernière. Présente à la cérémonie des Emmy Awards 2021 où elle a remis un prix d'honneur à Debbie Allen (Catherine Avery dans la série), Ellen Pompeo a évoqué les rumeurs de fin expliquant que les fans les évoquant ne sont "pas très loin". La star a quand même expliqué qu'elle pourrait continuer la série tant que "créativement, il y a quelque chose à faire". "Miraculeusement, nous continuons à trouver une raison de rester et s'il y a une raison, alors ça vaut le coup" a précisé la star à Entertainment Tonight.