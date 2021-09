Grey's Anatomy saison 18 : Addison Montgomery (Kate Walsh) de retour !

Selon TVLine, Addison Montgomery ne sera pas de retour pour une simple apparition : elle devrait être présente dans plusieurs épisodes de la saison 18. Petit rappel : le personnage d'Addison a débarqué pour la première fois à Seattle dans le final de la saison 1 de la série, dévoilant être la femme de Derek. Elle a ensuite quitté la série à la fin de la saison 3 pour rejoindre le spin-off, Private Practice, qui a duré 6 saisons. Par la suite, Kate Walsh a fait plusieurs apparitions dans Grey's Anatomy, la dernière datant de la saison 8 avec l'épisode alternatif. On a ensuite pu voir l'actrice au casting de 13 Reasons Why, Umbrella Academy et Emily in Paris.

Un autre retour attendu

Kate Walsh ne sera pas la seule ancienne actrice de Grey's Anatomy à reprendre son rôle pour la 18e saison. On sait aussi que Kate Burton qui incarnait Ellis Grey, la mère de Meredith, sera au casting des nouveaux épisodes. Peter Gallagher (Newport Beach, Zoey et son incroyable playlist) rejoint aussi le casting dans le rôle du Dr Allan Hamilton, un médecin qui était proche d'Ellis. De quoi nous réserver une intrigue émouvante pour Meredith ?

La saison 18 de Grey's Anatomy débute le 30 septembre prochain sur ABC aux Etats-Unis.