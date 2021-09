Grey's Anatomy : Patrick Dempsey "terrifiant" sur le tournage, révélations choc sur son départ

En 18 saisons, Grey's Anatomy a perdu pas mal d'acteurs et on sait aussi qu'il y avait pas mal d'agitations en coulisses. Les conflits se sont multipliés au fil des années derrière les caméras comme entre Isaiah Washington (Burke) et T.R. Knight (George) ou bien entre Katherine Heigl (Izzie) et Shonda Rhimes. Mais ne vous fiez pas au retour récent de Patrick Dempsey pour plusieurs épisodes de Grey's Anatomy : il semblerait bien que lui aussi soit parti suite à une mauvaise entente.

"Il terrorisait le plateau"

Dans quelques jours, Lynette Rice, une journaliste, publiera aux Etats-Unis le livre How to Save a Life : The Inside Story of Grey's Anatomy dans lequel elle revient sur l'origine et le succès de la série médicale... avec quelques passages croustillants à la clé. Dans l'un d'eux révélé par le Hollywood Reporter, on apprend les véritables raisons du départ de Patrick Dempsey en 2015. Complètement ingérable, l'acteur aurait semé la terreur sur le tournage, précise un ex-producteur du show. "Il y avait des problèmes (...) Ce n'était pas d'ordre sexuel. Il terrorisait le plateau. Certains acteurs étaient traumatisés à cause de lui. Il tenait le plateau et il savait qu'il pouvait arrêter le tournage et faire peur aux gens. La chaîne et les responsables du studio sont venus et ont dû lui parler" précise James D. Parriott qui a aussi été scénariste pour la série.

Des tensions avec Ellen Pompeo et Shonda Rhimes

Selon lui, Patrick Dempsey en avait simple "marre de la série". "Il n'aimait pas venir chaque jour et travailler. Lui et Shonda ne se supportaient plus" précise-t-il. Les tensions auraient même été si fortes que Shonda Rhimes aurait menacé de quitter la série si Patrick Dempsey ne partait pas du show. Et, même si elle était contente de le retrouver dans la saison 17, les relations entre Ellen Pompeo et l'interprète du Dr Mamour n'étaient pas non plus au beau fixe. "Il y avait des moments où Ellen était frustrée envers Patrick, elle s'énervait car il ne travaillait pas autant." précise une autre ex-productrice, Jeannine Renshaw. "Pour elle, c'était important qu'il y ait de l'égalité. Elle n'aimait pas que Patrick se plaigne d'être là trop tard ou trop longtemps quand elle avait deux fois plus de scènes que lui" déclare cette productrice qui compare l'acteur à "un gamin qui est en cours et veut aller en récré"

Une vendetta contre l'acteur ?

Dans l'extrait publié par The Hollywood Reporter, un membre non identifié de l'équipe soutient cependant Patrick Dempsey, laissant entendre que l'acteur s'est retrouvé au centre de nombreuses critiques de la part des autres stars du show, notamment des actrices. "Il était seul contre tous. Toutes ces actrices avaient tout ce pouvoir. Elles allaient voir Shonda et disaient : 'Hey, Patrick fait ci. Patrick est en retard. C'est un vrai cauchemar.' Il a été isolé. Son attitude n'était peut être pas la meilleure mais il n'avait nulle part où aller. Il était tellement triste. Il n'avait personne à qui parler" précise cette personne.

De son côté, Patrick Dempsey a été interrogé pour ce livre mais ne répond pas directement aux accusations. L'acteur confie tout de même que suivre le rythme de tournage "10 mois, 15 heures par jour" sans jamais connaître son emploi du temps à l'avance a été "éprouvant". "Mais il faut être reconnaissant car on est bien compensés donc on ne peut pas vraiment se plaindre car on n'en a pas vraiment le droit" précise l'acteur.