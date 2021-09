Grey's Anatomy saison 18 : un autre personnage fait son retour

La saison 18 de Grey's Anatomy sera-t-elle la dernière ? Rien n'a été annoncé pour le moment mais vu les annonces de casting, on peut craindre la fin prochaine de la série médicale avec Ellen Pompeo. Après 4 retours dans la saison 17, deux autres anciens personnages vont revenir dans la série : Ellis Grey, jouée par Kate Burton, et Addison Montgomery, incarnée par Kate Walsh. Et ce n'est pas terminé !

Megan is back... sans Riggs ?

Un autre visage familier va revenir au Grey Sloan Memorial : Megan Hunt ! La soeur d'Owen (Kevin McKidd) sera de retour à l'hôpital dès l'épisode 1 de la saison 18 de Grey's Anatomy qui sera lancé le 30 septembre sur ABC aux US. Et elle ne sera pas simplement de passage : TVLine précise que le personnage reviendra de façon "récurrente", c'est-à-dire qu'elle apparaîtra dans plusieurs épisodes tout au long de la saison. On peut d'ailleurs la voir très rapidement dans la bande-annonce de la saison 18 dont on vous parle ci-dessous.