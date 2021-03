Station 19 saison 4 : une actrice de Grey's Anatomy de retour... avec un nouveau personnage

En 17 saisons d'existence, Grey's Anatomy a déjà plus ou moins employé les 3/4 des acteurs à Hollywood. Souvenez-vous, on a notamment pu y retrouver Millie Bobby Brown (Stranger Things), Dylan Minnette (13 Reasons Why) ou même Dean Norris (Breaking Bad). De quoi forcément faire le bonheur des fans, toujours heureux d'y découvrir de nouvelles têtes très spéciales, mais également provoquer quelques complications du côté des créateurs de Station 19, son spin-off.

Deux personnages dans un même univers

Et pour cause, étant donné que les deux séries appartiennent au même univers, il apparaît improbable de recruter les mêmes acteurs / actrices pour des rôles différents, au risque de créer quelques problèmes de cohérence. Une situation difficile à gérer au quotidien, qui a visiblement fini par lasser l'équipe de Station 19.

On vient de l'apprendre, Khalilah Joi - que l'on a pu apercevoir dans un épisode poignant de la saison 15 de Grey's Anatomy dans lequel elle incarnait une femme prénommée Abby, victime d'agressions sexuelles - va bientôt apparaître dans la saison 4 de la série dérivée avec... un tout nouveau rôle (voir ci-dessous).

D'après Deadline, la comédienne incarnera donc Condola Vargas, une nouvelle héroïne décrite comme une "avocate accomplie qui est allée à l'école de droit avec la soeur de Dean" et dont la place dans l'intrigue devrait être récurrente. Elle aura pour mission d'aider Dean (Okieriete Onaodowan) à poursuivre la police à la suite de son arrestation injustifiée alors qu'il tentait d'aider une femme à retrouver ses deux filles. Et bien évidemment, Station 19 ne serait pas Station 19 sans une dose d'histoire d'amour. De fait, Dean et Condola possèderont également un petit passé romantique qui pourrait de nouveau être exploré à l'écran.

Un choix de Krista Vernoff

Pour l'anecdote, ce casting de l'actrice est loin d'être une erreur liée à une possible mésentente entre les équipes. Krista Vernoff (showrunneuse de Grey's Anatomy et Productrice Exécutive de Station 19) l'a confessé auprès du site américain, elle a elle-même choisi Khalilah Joi pour ce rôle.

"Elle avait été le coeur et l'âme de l'épisode 'Silent All These Years' dans Grey's Anatomy et je voulais retravailler avec elle, tant elle est une actrice extraordinaire" a-t-elle ainsi déclaré, avant d'ajouter ensuite, "Je voulais lui donner la chance de jouer un rôle plus léger cette fois. C'est vraiment une joie de la retrouver".