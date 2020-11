Station 19 saison 4 : les premières infos sur la suite de la série

Après la fin de la saison 16 de Grey's Anatomy la semaine dernière (découvrez toutes les infos sur la saison 17), c'est au tour de Station 19 de prendre une longue pause. Et elle est bien méritée ! Alors qu'on était déjà à peine remis de la mort de Ripley, la saison 3 de la série consacrée aux pompiers de Seattle a tué deux personnages : Ryan au début de la saison et Pruitt dans l'épisode 12. Ce n'était visiblement pas suffisant car, dans le final, Andy (Jaina Lee Ortiz) faisait une découverte choc : sa mère, qu'elle pense morte depuis son enfance, est en fait toujours bien vivante.

Le coronavirus au programme

Comme pour Good Doctor ou This is Us, Station 19 va bien intégrer le coronavirus à son intrigue. Mais comme avec Grey's Anatomy, la série ne va pas se focaliser uniquement sur des patients atteints de cette maladie, au contraire même. Dans l'épisode 2, il sera par exemple question d'une femme attaquée par un tigre... qui se retrouve en liberté ! La saison 4 de Station 19 débutera par un crossover avec Grey's Anatomy et, comme depuis la saison 3, des personnages de la série médicale apparaîtront régulièrement aux côtés des pompiers.

La résolution du cliffhanger

L'épisode 1 de la saison 4 de Station 19 sera divisée entre flashbacks et réalité, en plein coeur de la pandémie de Covid-19. Le cliffhanger de fin, c'est-à-dire le retour de la mère d'Andy, sera bien évidemment expliqué. On va donc découvrir ce qu'il s'est réellement passé et pourquoi Elena a abandonné sa fille. A-t-elle été forcée de partir par Pruitt ? Ou bien y-a-t-il une autre raison ? On ne vous dira rien pour préserver le suspense ! Oui, on est comme ça...

Andy et Sullivan séparés (momentanément)

L'une des surprises de la saison 3, c'était aussi le mariage d'Andy et de Sullivan (Boris Kodjoe). Faut-il s'inquiéter pour le couple ? Oui et non. Au début de la quatrième saison, ils seront bien séparés mais uniquement pour se donner le temps de guérir, chacun de son côté. Sullivan va se remettre de son opération et devoir apprendre à gérer sa sobriété. Il sera d'ailleurs aidé par Richard Webber (James Pickens Jr). Leurs sentiments sont donc bien là, même s'ils ne vivent plus ensemble au début de cette saison 4.

Carina plus présente

Dans la saison 3, Maya (Danielle Savre) a joué avec le feu en trompant Carina (Stefania Spampinato) avec Jack (Grey Damon). Mais la médecin lui a pardonné et bonne nouvelle : leur couple sera toujours au coeur de la suite. Et pour cause, Stefania Spampinato va quitter Grey's Anatomy pour rejoindre le casting de Station 19 dans un rôle régulier, c'est-à-dire qu'elle sera encore plus présente. En pleine pandémie, Maya et Carina vont même emménager ensemble !

Dean et Vic vont-ils se mettre en couple ?

Dean (Okieriete Onaodowan) et Vic (Barrett Doss) vont-ils se mettre en couple dans la suite de Station 19 ? A la fin de la saison 3, Dean virait Vic de chez lui car il comprenait qu'il avait des sentiments pour elle. Mais Vic, qui ne sait pas que son ami a craqué sur elle, ne va pas très bien prendre la nouvelle et il y aura quelques tensions entre eux au début de la saison 4... avant une histoire d'amour ? L'avenir nous le dira mais rien n'est impossible. En attendant, Vic va trouver un nouveau coloc : Travis (Jay Hayden).

Et les autres ?

Et pour les autres membres de la station 19 ? Ben (Jason George) va être séparé de Miranda (Chandra Wilson) pendant la crise du Covid-19 et va servir de "papa" à l'équipe. Jack va lentement (mais sûrement ?) se rapprocher de la mère du petit garçon sourd qu'il avait sauvée d'un mari violent dans l'épisode 13 de la saison 3. Enfin, Travis va découvrir son père sur une appli de dating gay, ce qui va le bouleverser (souvenez-vous, son père n'avait pas vraiment accepté son homosexualité et ses parents n'étaient pas venus lors de son mariage avec Michael).

La saison 4 de Station 19 est actuellement diffusée tous les jeudis aux Etats-Unis sur ABC.