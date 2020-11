Station 19 saison 3 : le mort de l'épisode 12 de retour dans la suite ?

Personne n'est à l'abri dans Station 19 et quand on dit personne, on ne plaisante pas. La preuve avec l'épisode 12 de la saison 3 diffusé ce mercredi sur TF1 et qui voit la mort d'un nouveau personnage principal. Mais ce dernier pourra-t-il revenir dans la suite et notamment dans la saison 4 ? La porte ne serait pas totalement fermée... Attention, cet article contient des spoilers, n'allez pas plus loin si vous ne voulez rien savoir.

Station 19 saison 3 : Pruitt est mort dans l'épisode 12