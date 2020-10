Grey's Anatomy saison 17 : un teaser qui rend hommage aux vrais soignants

Interrompu en mars dernier comme pour la plupart des séries, le tournage de Grey's Anatomy a enfin pu reprendre au début du mois de septembre. Comme les autres séries médicales, le show porté par Ellen Pompeo va intégrer la crise du coronavirus à son intrigue. De quoi réserver des épisodes compliqués aux médecins du Grey Sloan Memorial.

Un premier teaser pour le crossover entre Grey's Anatomy et Station 19

Sortez vos agendas, c'est le 12 novembre que la saison 17 de Grey's Anatomy débute aux Etats-Unis sur ABC (découvrez les dates de retour de vos séries préférées). Pour l'occasion, cet épisode sera un crossover avec le spin-off, Station 19, qui de son côté entame sa saison 4. Comme on peut s'y attendre, les pompiers et les médecins vont être touchés de plein fouet par la crise de la Covid-19. Le nouveau teaser à découvrir dans notre diaporama montre d'anciennes images des deux séries mais aussi quelques scènes inédites où l'on peut voir Meredith, Jackson (Jesse Williams) et Owen (Kevin McKidd) dans leur équipement de protection.

Une vidéo qui rend aussi hommage aux soignants qui se battent jour après jour contre la maladie. Lors de la reprise du tournage, Ellen Pompeo avait posté sur son compte Instagram : "Je dédie ma saison 17 à tous ceux qui sont tombés et à tous ceux qui, grâce à Dieu, sont toujours debout. Cette saison est pour vous avec humilité et un peu d'humour pour traverser ça et de la gratitude sans fin. J'espère vous rendre fiers".