Grey's Anatomy saison 17, This is Us saison 5... : les dates de retour des séries

Comme de nombreux autres secteurs, la télévision a été touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus qui a forcé l'interruption des tournages en mars dernier. Face à la situation sanitaire instable aux Etats-Unis, les acteurs n'ont pu retrouver les plateaux que tardivement et il était donc impossible que les séries fassent leur retour à la fin septembre comme c'est le cas d'habitude. Si certaines comme Stumptown ou The Society ont été annulées face à ces retardements, la plupart reviendront bien à l'antenne.

Les séries reviennent... mais pas toutes

Le problème pour les fans, c'est que toutes ne sont pas prévues pour la fin 2020. Si Grey's Anatomy (saison 17), Good Doctor (saison 4) ou encore This is Us (saison 5) seront bien programmées, ce n'est pas le cas de la totalité des séries de la CW (sauf Supernatural avec la fin de sa saison 15). Riverdale, Supergirl et les autres n'arriveront qu'en 2021. Sortez vos agendas !

Les dates de retour de vos séries (par ordre alphabétique)

9-1-1 (saison 4) : en 2021

9-1-1 Lone Star (saison 2) : en 2021

All American (saison 3) : en 2021

All Rise (saison 2) : en 2021

American Housewife (saison 5) : 28 octobre 2020

A Million Little Things (saison 3): 19 novembre 2020

Batwoman (saison 2) : en 2021

Black-ish (saison 7) : 21 octobre 2021

Black Lightning (saison 4) : en 2021

The Blacklist (saison 8) : 13 novembre 2020

Blue Bloods (saison 11) : en 2020

Bob's Burgers (saison 11) : déjà lancée

Brooklyn Nine-Nine (saison 8) : en 2021

Bull (saison 5) : en 2020.

Charmed (saison 3) : en 2021

Chicago Fire (saison 9) : 11 novembre 2020

Chicago Med (saison 6) : 11 novembre 2020

Chicago PD (saison 8) : 11 novembre 2020

The Conners (saison 3) : 21 octobre 2020

Dynastie (saison 4) : en 2021

Evil (saison 2) : en 2021

FBI (saison 3) : en 2021

FBI Most Wanted (saison 2) : en 2021

The Flash (saison 7) : en 2021

The Goldbergs (saison 8) : 21 octobre 2020

Good Doctor (saison 4) : 2 novembre 2020

Good Girls (saison 4) : en 2021

Grey's Anatomy (saison 17) : 12 novembre 2020

In The Dark (saison 3) : en 2021

Last Man Standing (saison 9) : en 2021

Law & Order: Organize Crime (nouveauté) : prochainement

Legacies (saison 3) : en 2021

Legends of Tomorrow (saison 6) : en 2021

Les Griffin (saison 19) : déjà lancée

Magnum PI (saison 3) : en 2020

Manifest (saison 3) : en 2021

Mixed-ish (saison 2) : en 2021

Mom (saison 8) : en 2020

Nancy Drew (saison 2) : en 2021

NCIS (saison 18) : en 2020

NCIS Los Angeles (saison 12) : en 2020

NCIS Nouvelle Orléans (saison 7) : en 2020

The Neighborhood (saison 3) : en 2020

New Amsterdam (saison 3) : en 2021

New York Unité Spéciale (saison 22) : 12 novembre 2020

Prodigal Son (saison 2) : en 2021

The Resident (saison 4) : en 2021

Riverdale (saison 5) : en 2021

The Rookie (saison 3) : en 2021

Roswell New Mexico (saison 3) : en 2021

This is Us (saison 5) : 27 octobre 2020

SEAL Team (saison 4) : en 2020

Les Simpson (saison 32) : déjà lancée

Station 19 (saison 4) : 12 novembre 2020

Supergirl (saison 6) : en 2021

Superman & Loïs (nouveauté) : en 2021

Supernatural (fin de la saison 15) : 8 octobre 2020

Superstore (saison 6) : 29 octobre 2020

SWAT (saison 3) : en 2020

Young Sheldon (saison 4) : en 2020

Zoey's Extraordinary Playlist (saison 2) : en 2021