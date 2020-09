Grey's Anatomy saison 17 : le tournage a repris, les premières photos des acteurs

Après six mois d'interruption, les tournages commencent à reprendre aux Etats-Unis mais aussi au Canada (eh oui, tout le monde n'est pas aussi rapide que les productions de Demain nous appartient ou Plus belle la vie). Alors que les acteurs de Riverdale vont bientôt tourner les premiers épisodes de la saison 5 à Vancouver, au Canada, ceux de Grey's Anatomy sont déjà de retour au boulot... et masqués (mais ça, ça ne change pas trop).

Les acteurs partagent des photos en direct du tournage de Grey's Anatomy

La saison 17 de Grey's Anatomy est officiellement en cours de préparation ! La semaine dernière, Variety annonçait que les prises de vue débuterait durant la semaine du 7 septembre et c'est donc bien le cas : le tournage a commencé ce mardi 8 septembre si on en croit les photos des acteurs. Ellen Pompeo (Meredith Grey) a publié sur Instagram une photo où elle pose avec Richard Flood (Cormac Hayes), Kevin McKidd (Owen Hunt) a posté une photo en solo et une autre avec Kim Raver (Teddy Altman) et Alex Landi (Nico Kim) et Jake Borelli (Levi Schmitt) ont eux aussi posé ensemble (mais à distance).