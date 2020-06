Demain nous appartient de retour en tournage : voici comment ça se passe

C'est le 15 juin que Demain nous appartient revient sur TF1, avec un nouvel horaire ! En attendant le retour de la série, et la suite de l'intrigue sur Amanda (Marion Christmann), le tournage a repris à Sète avec la mises en place de mesures sanitaires à respecter. Comment ça se passe sur le plateau ? "Notre objectif, c'était que l'anxiété s'arrête aux portes du studio. Nous avons donc imaginé des mesures drastiques, qui assurent la sécurité de tous sans dégrader artistiquement la série. Les comédiens et techniciens ont eu d'abord la possibilité de se faire tester, sur la base du volontariat. Presque tous l'ont fait !", explique Vincent Meslet, le producteur, à Télé 2 semaines.

Le port du masque est-il obligatoire ?

Quelles sont ses mesures drastiques ? Un sens de circulation a été instauré dans le studio, "les équipes travaillent de façon autonome, sans jamais se croiser" : "Quand les gens arrivent, on leur prend la température et on leur distribue un kit avec des masques et du gel hydroalcoolique. On a aussi demandé aux comédiens de s'autonomiser. Pour la plupart, ils s'habillent seuls, rangent leurs vêtements. Et on leur a fourni des tutos pour se maquiller", précise Vincent Meslet.

Et comment ça se passe pour le port du masque ? Le producteur de Demain nous appartient répond : "Les comédiens gardent les masques jusqu'à la dernière répétition. Puis ils les enlèvent et tournent le plus librement possible, avant de les remettre quand la caméra s'éteint. Quant aux techniciens et aux ouvriers de plateaux, ils portent leurs masques toute la journée. C'est un effort civique conséquent et je voudrais leur rendre hommage pour leur engagement et leur créativité."

Le Covid-19 intégré à Demain nous appartient ?

Alors que DNA va reprendre là où elle s'est arrêtée, sur l'agression sexuelle d'Amanda, les téléspectateurs se demandent si le Covid-19 va être abordé dans les épisodes tournés en ce moment ? "Impossible de savoir comment l'épidémie va évoluer. Écrire autour du Covid serait prendre un risque. On a donc décidé d'y faire allusion dans les dialogues sans changer les intrigues", confie Vincent Meslet avant d'annoncer une surprise : "Nous misons donc sur nos fondamentaux, avec la prochaine mise en avant des Moreno, de Karim Saeed et des Delcourt. Nous allons aussi multiplier les surprises à la rentrée et nous introduirons une nouvelle famille à moyen terme."

L'astuce pour les scènes de bisous

Cette épidémie demande donc une toute nouvelle organisation et d'être inventif pour les scènes de bisous par exemple. Le producteur et les équipes de Demain nous appartient ont leur petite astuce : "Pendant quelques jours, seront diffusés des épisodes entièrement mis en boîte avant le Covid. Arriveront ensuite des épisodes qui mélangeront des séquences tournées avant et après. Le but, c'est que l'on ne voie pas la différence ! Nous avons trouvé des solutions au niveau de la mise en scène pour ne pas avoir à se censurer sur les textes. À cet égard, les auteurs et les réalisateurs sont des magiciens ! Les baisers sont les plus faciles à truquer : l'un des acteurs peut par exemple porter un masque, on peut changer l'angle de la caméra."