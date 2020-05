Demain nous appartient : la date de retour sur TF1 dévoilée (avec un changement d'horaire)

Tout comme Un si grand soleil, qui reprend le 1er juin sur France 2, et Plus belle la vie, Demain nous appartient a elle aussi dû interrompre son tournage et sa diffusion à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde entier. Les téléspectateurs sont donc restés avec l'image d'Amanda de retour chez elle complètement déboussolée après une soirée un peu arrosée. Ils ont très vite compris qu'elle a été agressée sexuellement. Que s'est-il passé ? Qui s'en est pris à l'infirmière ? Pour en savoir plus, il faut attendre le retour de Demain nous appartient sur TF1.

Demain nous appartient de retour sur TF1 !

Alors que le tournage de DNA aurait repris le 18 mai 2020, la chaîne vient d'annoncer la date de la diffusion ! Votre série préférée revient sur le petit écran dès le... 15 juin avec un tout nouvel horaire : 19h10 au lieu de 19h20. Pour l'occasion, les fans ont eu le droit à une photo promo inédite sur laquelle on peut découvrir Ingrid Chauvin, Vanessa Demouy, Clément Remiens, Alexandre Brasseur, Emma Smet ou encore Linda Hardy. Ce cliché confirme donc que l'actrice fera prochainement son come-back dans Demain nous appartient.