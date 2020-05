Un si grand soleil : la date de retour sur France 2 dévoilée ?

Avec l'épidémie du coronavirus, tous les programmes télé se sont retrouvés chamboulés : des doublages n'ont pas pu être terminés, comme pour Prodigal Son, des projets se sont retrouvés reportés ou annulés ou encore les tournages ont été suspendus. Depuis mars, les téléspectateurs ne peuvent plus suivre Plus belle la vie, Demain nous appartient et Un si grand soleil. Les intrigues se sont arrêtées en plein milieu, mais pas de panique, on a de bonnes nouvelles pour vous.

Un si grand soleil de retour en juin sur France 2 ?

Alors que les tournages de Plus belle et la vie et Demain nous appartient devraient recommencer "fin mai", celui de Un si grand soleil, lui, reprendrait le 25 mai selon les informations de Satelifax. France 2 aurait même programmé le retour de sa série, avec les épisodes en stock, au 1er juin à 20h45 d'après Pure médias.

En attendant d'en savoir plus, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes de France Télévisions, Takis Candilis a annoncé au Parisien qu'il espérait une reprise du tournage des épisodes inédits "pour septembre" : "Nous venons de sceller une charte de reprise des tournages avec leurs producteurs, qui impose une organisation respectueuse des règles sanitaires", a-t-il précisé. La chaîne et le groupe n'ont pas communiqué d'informations supplémentaires à ce sujet.

Pour le moment, une chose est sûre, il va falloir se montrer encore patients avant de découvrir la suite de l'intrigue sur la mort de Léa, la déchéance de Virgil et la perte du bébé de Joanna.