Plus belle la vie et Demain nous appartient : bientôt la reprise du tournage avec des évolutions

De nouvelles conditions de tournage

Enfin une bonne nouvelle du côté de Plus belle la vie. Alors que France 3 n'a plus d'épisodes inédits à proposer aux téléspectateurs suite à l'épidémie de coronavirus, Bibiane Godfroid - la présidente de la société de production Newen, a confié aux Echos que la série - mais également Demain nous appartient [elle aussi produite par la boîte], "devraient être parmi les premiers tournages que nous recommencerons d'ici fin mai".

Pourquoi attendre aussi longtemps alors que le déconfinement a été mis en place dès ce lundi 11 mai dans toute la France ? Elle l'a ensuite précisé, le tournage ne peut logiquement pas reprendre comme avant, "Il va falloir trouver de nouvelles façons de travailler, pour respecter la distanciation sociale. Pour le tournage des séries avec des comédiens quelquefois proches et de grosses équipes, la reprise s'annonce plus compliquée", et toute l'organisation interne est actuellement à revoir : "Il y a encore plusieurs détails pratiques à régler, comme le transport des équipes et la désinfection régulière des lieux, entre autres".

Une réécriture importante

Surtout, comme on l'apprenait récemment, les scénaristes aussi vont avoir du boulot pour rattraper ces absences - comment mettre en scène la suite des intrigues laissées en suspens pendant plusieurs mois tout en collant à la temporalité de la série liée au monde réel ?, mais également pour faciliter les nouvelles règles de sécurité, "Il faut réécrire certains épisodes et revoir des mises en scène pour respecter les mesures sanitaires." De quoi donc légitimer un tel décalage entre le déconfinement et la reprise du tournage.

Enfin, il est important de noter que la reprise du tournage ne marquera pas le retour immédiat des épisodes à la télévision. Au contraire, il y a quelques semaines, Takis Candilis - Directeur général délégué des programmes de France Télévisions, déclarait espérer un retour de Plus belle la vie... en septembre. Oui, c'est loin mais nécessaire pour se refaire un stock.