Plus belle la vie : de gros changements à prévoir pour le retour de la série ?

France 3 n'a peut-être plus d'épisodes inédits de Plus belle la vie à proposer aux téléspectateurs, la faute à l'arrêt de la production liée à l'épidémie de Covid-19, mais cela ne signifie pas que la série est terminée. On l'a récemment appris, la reprise du tournage devrait être organisée cet été et le retour à la télévision serait déjà envisagé pour septembre prochain.

Quelles histoires pour Plus belle la vie ?

Une attente interminable ? Oui, mais nécessaire. Non seulement les équipes vont devoir trouver des solutions pour réussir à tourner sans prendre de risques sanitaires, mais surtout, les scénaristes auront beaucoup de travail afin d'imaginer de nouvelles intrigues cohérentes après un tel laps de temps et en accord avec la situation instable du monde actuel.

Au micro de Satellifax, Sophie Gigon (directrice de la fiction chez France Télévisions) a d'ailleurs rappelé la difficulté de cette série quotidienne, "C'est d'autant plus complexe que PBLV est un feuilleton très ancré dans la réalité. (...) Or, on n'en sait pas assez sur ce que sera la situation du pays à ce moment-là". Autrement dit, va-t-il falloir mettre en scène des personnages avec des masques ou cela sera-t-il par miracle devenu inutile au moment de la diffusion ? Faut-il imaginer un nouveau confinement en cas de 2ème vague du virus ou parier sur un retour à la (presque) normale ?

Une réalité réécrite ?

Des questions qui restent évidemment sans réponses, mais cette situation pourrait ne pas rester sans conséquences. Sophie Gigon l'a ensuite confié, si elle ne veut pas perdre le charme de la fiction, "on veut retrouver notre PBLV dans la France d'après", des évolutions seraient néanmoins à prévoir, "A la reprise, la fiction sera sans doute plus importante que la réalité. (...) C'est donc le moment pour réfléchir à l'ADN du feuilleton".

Traduction ? Là où les aventures du Mistral collent régulièrement à notre réalité, Plus belle la vie pourrait - de façon temporaire, vivre dans un monde parallèle à son retour, avec des histoires plus légères et moins portées par l'ambiance changeante du monde, "On peut aller piocher dans les arches d'épisodes qui ont été tournés avant l'arrêt des tournages, mais nous n'avons pas encore trouvé de solution pour raccrocher les nouveaux épisodes".