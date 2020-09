Grey's Anatomy saison 17 : la série va-t-elle utiliser les épisodes supprimés à cause du Covid-19 ?

Suite à l'épidémie de Covid-19, les créateurs de Grey's Anatomy n'ont pas eu le temps de tourner 4 épisodes qui comptaient pour la fin de la saison 16. Aussi, à quelques jours de la reprise du tournage pour ce qui sera la future saison 17, une question se pose : ces épisodes, déjà écrits, vont-ils être réutilisés cette année ?

Des épisodes laissés au placard

Krista Vernoff, la showrunneuse de la fiction médicale, a étonnamment révélé à TVLine que la série fera finalement l'impasse sur ces intrigues, "Même quand tout va bien à la télévision, notre job premier est de toujours savoir comment gérer l'imprévu. On n'est pas en train de tout faire pour protéger les histoires qui étaient prévues pour le final de la saison 16".

Cependant, rassurez-vous, tout ne sera pas réellement jeté. Tandis que de nombreuses pistes avaient déjà été lancées concernant la suite possible de la série, Krista Vernoff a promis que son équipe a déjà prévu de bricoler avec ça, "Vous verrez quand même la suite de certaines choses que nous avions laissé en suspens. Il y avait d'excellentes choses qui avaient déjà été tournées mais que nous n'avions pas pu utiliser. Donc on a trouvé une façon de les imbriquer dans notre premier épisode". On a désormais hâte de découvrir comment. Flashbacks à venir ?

Enfin, pour ceux qui se demandent pourquoi la série n'exploitera pas totalement les intrigues qui étaient prévues et écrites, la réponse est simple : Covid-19. La showrunneuse l'a rappelé, 2020 a réécrit le monde tel qu'on le connaissait jusque-là, "On navigue à travers cette épidémie. Et cela ouvre un tout nouveau monde pour notre hôpital et nos personnages". Autrement dit, la priorité de cette saison 17 sera d'expliquer d'une façon inédite les conséquences de cette terrible pandémie et non plus de gérer (du moins au début) les cas personnels précis des héros.