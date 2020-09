Grey's Anatomy saison 17 : on sait quand le tournage va reprendre (et c'est pour bientôt)

Les scalpels et les stéthoscopes seront bientôt de sortie ! En pause depuis mars suite à la pandémie de Covid-19, le tournage de Grey's Anatomy va bientôt reprendre du côté de Los Angeles. Ellen Pompeo, Jesse Williams et les autres vont se retrouver pour tourner la saison 17 de la série médicale. Et on connaît même la date à laquelle les équipes vont se retrouver. Promis, c'est pour bientôt !