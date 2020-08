Grey's Anatomy saison 17 : un saut dans le temps prévu

Suite à la pandémie de Coronavirus, la production de Grey's Anatomy a dû repenser la fin de sa saison 16 : plusieurs épisodes ont été supprimés après la fermeture des plateaux de tournage en mars dernier. Mais la Covid-19 fait toujours des ravages aux Etats-Unis et la reprise des tournages de séries dont celui du show médical porté par Ellen Pompeo reste toujours incertaine. Cependant, on sait déjà que le premier épisode s'intéressera à la pandémie de Coronavirus.

Un léger saut dans le temps

A la fin de la saison 16 de Grey's Anatomy, Andrew (Giacomo Gianniotti) faisait une nouvelle crise tandis que Owen (Kevin McKidd), ayant découvert l'infidélité de Teddy (Kim Raver) l'abandonnait le jour de leur mariage. De son côté, Amelia (Caterina Scorsone) donnait naissance à son fils avec Link (Chris Carmack). La suite de la série médicale débutera... plus d'un mois plus tard. Interrogé par Entertainment Tonight, Giacomo Gianniotti a en effet dévoilé que la saison 17 s'ouvrira sur un léger saut dans le temps. "Nous allons débuter la saison environ un mois et demi après le début de la pandémie de Covid-19 donc ce sera un peu après la fin de la saison 16, a confié l'acteur. Nous allons peut-être avoir des flashbacks. Nous allons peut-être avoir des choses qui feront référence à la saison précédente mais nous avons ce petit saut." assure celui qui incarne le médecin Andrew DeLuca.

Malgré sa santé mentale fragile (dans Station 19, sa soeur Carina expliquait qu'il avait été diagnostiqué bipolaire), Andrew devrait pourtant bien vivre cette période compliquée, prévoit son interprète : "Je pense qu'il prospère en plein chaos et il a prouvé durant les saisons précédentes que quand il se passe beaucoup de choses, il est au rendez-vous. Ce sera évidemment une situation stressante mais je pense que c'est une situation où il peut briller et évoluer".

Un tournage en septembre ?

Pour l'instant, la date de diffusion de la saison 17 de Grey's Anatomy aux Etats-Unis n'est pas encore annoncée et pour cause : on ne sait toujours pas quand le tournage pourra débuter. Le lancement devait avoir lieu en août mais il a été repoussé et pourrait débuter en septembre selon Giacomo Gianniotti. "Nos producteurs essaient de mettre rapidement en place des protocoles pour assurer la sécurité de tout le monde. Nous allons être testés plusieurs fois par semaine et séparés dans des zones. Il y aura beaucoup moins de gens sur le tournage. Nous porterons un équipement de protection complet. C'est un tout nouveau monde" explique l'acteur.