Grey's Anatomy saison 17 : un nouveau spin-off en préparation par Krista Vernoff et Shonda Rhimes

La saison 18 de Grey's Anatomy a peut-être mis du temps à être commandée par ABC, mais n'allez pas croire que la chaine américaine est lassée de cet univers. Jonnie Davis (président de ABC Signature) vient au contraire de l'annoncer, une grosse surprise pourrait prochainement ravir tous les fans. Au programme ? Après Private Practice (2007-2013) et Station 19 (2018 - en cours), une nouvelle série dérivée est à l'étude dans les bureaux des créateurs.

Une nouvelle série dans l'univers de Grey's Anatomy ?

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour s'enflammer, mais Jonnie Davis a tout de même confié auprès de Deadline que les choses avancent dans la bonne direction en coulisses, "Krista Vernoff [la showrunneuse] et son équipe sont réellement en train de creuser des idées et d'imaginer les contours d'un spin-off. Ils réfléchissent à tout, et quand la bonne idée sera trouvée, j'ai hâte de voir ce qui introduira la nouvelle phase de Grey's Anatomy".

Et du côté du sujet à venir ? Malgré la porte récemment ouverte dans Grey's Anatomy vis-à-vis d'une possible série centrée sur les aventures de April et Jackson à Boston à travers la fondation Avery, aucun projet ne serait encore priorisé. Seule certitude, ce futur spin-off est très important du côté d'ABC, qui voit déjà en lui "le nouveau [Grey's Anatomy] qui nous amènera vers une aventure longue de 18 années. On travaille vraiment sur ça actuellement et il n'existe pas de meilleurs cerveaux pour imaginer ça que ceux de Krista et Shonda Rhimes".

Autrement dit, on peut s'attendre à une série aux enjeux forts et novateurs capables de résonner à travers les années. Or, si un spin-off sur Japril serait intéressant pour ça avec le thème des iniquités médicales et une mise en avant des minorités, il est peu probable de voir Jesse Williams - en quête de nouvelles expériences, accepter de s'embarquer dans un projet aussi intense et chronophage.