Grey's Anatomy saison 17 : bientôt un spin-off sur April et Jackson ? Jesse Williams est prêt

Sarah Drew rêve d'un tel projet

De quoi donner des idées aux créateurs de Grey's Anatomy ? Ce n'est pas impossible. Et pour cause, Sarah Drew est dans le même état d'esprit que son partenaire. Elle l'avait déjà confié à la presse durant la journée, elle est également partante pour un tel projet. Auprès de ETOnline, l'interprète d'April avait notamment déclaré, "Quand j'étais sur le plateau [pour l'épisode 14], même simplement pour faire un test Covid avant de pouvoir tourner, des membres de l'équipe m'accostaient et me disaient 'Oh, on pensait que c'était un spin-off". Et c'est vrai qu'on a le sentiment que ça pose les bases pour une grande aventure. Imaginez à quel point cela serait incroyable et important d'avoir une série centrée sur la justice raciale dans le monde médical, afin d'aborder les inégalités."

Et afin de convaincre les producteurs et ABC de lancer un tel projet, la comédienne avait ensuite précisé qu'elle n'était pas la seule à avoir envie de retrouver April et Jackson ailleurs, "Je dois être honnête, j'ai passé ma journée sur Twitter et Japril était l'un des sujets les plus discutés dans le monde. C'était complètement dingue".

En attendant de savoir si un tel spin-off verra réellement le jour, rendez-vous le 20 mai prochain pour découvrir le dernier épisode avec Jackson.