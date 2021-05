Grey's Anatomy saison 17 : Jackson fait ses adieux dans la bande-annonce de l'épisode 15

Grey's Anatomy ne nous a jamais rien épargné et ce n'est pas après 17 ans que ça va changer. Dans la saison 17, Meredith (Ellen Pompeo) a contracté la Covid-19 et a failli y passer. Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), lui, est bien mort après avoir été poignardé et ce ne sera pas le seul départ de la saison. Suite aux retrouvailles entre Jackson et April, Jesse Williams a confirmé qu'il allait quitter la série et son départ est prévu pour l'épisode 15, diffusé le 20 mai prochain.

Jackson fait ses adieux dans Grey's Anatomy

On a donc deux semaines pour se préparer au départ de Jackson dans Grey's Anatomy. Dans l'épisode 14, le médecin décidait de quitter Seattle pour aller vivre à Boston où il dirigera la fondation Avery. Après avoir convaincu April (Sarah Drew) de déménager avec lui, Jackson fera donc ses adieux à ses collègues de l'hôpital dans l'épisode 15 prévu pour le 20 mai sur ABC aux Etats-Unis. Un nouvel inédit qui s'annonce émouvant comme le montre la bande-annonce à voir dans notre diaporama. La discussion entre Meredith et Jackson devrait nous faire pleurer et on n'est pas prêts !

Jesse Williams réagit à son départ

Cela faisait 12 ans que Jesse Williams jouait le rôle de Jackson Avery dans Grey's Anatomy. L'acteur avait rejoint la série, d'abord en tant que récurrent, dans la saison 6 lors de la fusion entre l'hôpital Seattle Grace et l'hôpital Mercy West. "Je serai toujours reconnaissant des opportunités sans limites qui m'ont été données par Shonda Rhimes, la chaîne, le studio, mes partenaires, notre équipe incroyable, Krista Vernoff, Ellen Pompeo et Debbie Allen. En tant qu'acteur, réalisateur et être humain, j'ai été très heureux d'apprendre tellement et je veux remercier nos merveilleux fans qui apportent tant d'énergie et d'appréciation dans notre monde" a fait savoir l'acteur lors de l'annonce de son départ dans un communiqué. Et d'ajouter : "Cette expérience et cette endurance née de près de 300 heures de télévision est un cadeau que je porterai pour toujours. Je suis immensément fier de notre travail, de notre impact et de continuer avec tant d'outils, d'opportunités, d'alliés et de chers amis".