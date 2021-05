Grey's Anatomy saison 17 : ce qu'il s'est passé pour les retrouvailles d'April et Jackson

Les départs s'enchaînent dans Grey's Anatomy. Si la saison 17 a vu le retour de plusieurs personnages disparus comme Derek (Patrick Dempse), George (T.R. Knight) ou encore le duo Lexie/Mark (joués par Chyler Leigh et Eric Dane ), on a aussi eu droit à notre lot de drames dans la série médicale. La preuve : Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) est mort et on vient d'apprendre une autre nouvelle tout aussi déchirante : Jesse Williams va quitter la série. L'acteur fera ses adieux dans le prochain épisode qui sera diffusé le 20 mai aux US mais l'épisode 14 nous donnait déjà des indices sur les raisons du départ du médecin.

Jackson en plein doute

Depuis le début de la saison 17 de Grey's Anatomy, Jackson a dû faire face à de nombreuses épreuves, suite à la pandémie de Covid-19. Une crise qui a révélé à ses yeux de nombreux dysfonctionnements à l'hôpital, notamment en termes d'équité concernant les soins apportés aux patients de couleurs. Dans l'épisode 12 qui évoquait le mouvement Black Lives Matter, Jackson décidait de quitter Seattle pour une destination inconnue. Le médecin est en fait allé retrouver son père Robert (Eric Roberts) avec qui il a pu avoir une discussion sur son avenir. Robert se rendait compte que son fils était prêt à tout lâcher. Mais en réalité, qu'est-ce-que Jackson veut faire pour réellement faire bouger les choses ?

Le départ de Jackson expliqué

Comme il le confiait à April (Sarah Drew) qui faisait son grand retour et qu'il retrouvait chez elle, il veut s'impliquer dans la fondation Avery. Mais pour y arriver, il doit quitter Seattle et déménager à Boston. Son choix était d'ailleurs fait puisqu'il disait clairement à son ex qu'il allait prendre la tête de la fondation. Mais Jackson ne comptait pas laisser Harriet à Seattle et demandait à April de déménager avec lui, en compagnie de Matthew pour ne pas être séparé de sa fille.

Mais là, surprise : April annonçait à Jackson qu'elle était séparée de Matthew qui est parti vivre à Philadelphie ! On vous arrête tout de suite, April et Jackson ne se remettaient pas en couple sur le champ. Mais la médecin acceptait de déménager à Boston avec lui. Il y a donc plus que jamais de l'espoir pour Japril, même si ça se fera hors caméras puisque Sarah Drew ne reviendra pas dans le prochain épisode qui marquera le départ de Jackson. On pleure déjà d'avance...