Grey's Anatomy saison 17 : un spin-off pour Japril ? Jesse Williams n'est pas chaud

Jesse Williams veut faire autre chose

Dès l'annonce du départ de Jesse Williams de Grey's Anatomy au cours de la saison 17, actuellement diffusée aux USA, de nombreux fans ont immédiatement imaginé la création d'un possible spin-off qui permettrait de suivre la nouvelle vie de Jackson, son personnage, au côté d'April à Boston. Un concept qui intéresse déjà Sarah Drew, mais un peu moins le comédien.

Au détour d'un entretien avec TVLine, Jesse Williams a logiquement été interrogé sur son ressenti vis-à-vis d'un tel projet. Or, à l'heure actuelle, il n'est "pas totalement certain" d'être attiré par ça. La raison ? "Il y a une partie de moi qui est prête à partir à l'aventure, comme le fait Jackson, et de faire quelque chose de différent, de nouveau. Et je suis vraiment très excité par ça". Une réflexion logique (pourquoi décider de partir si c'est finalement pour rester dans cet univers ?), mais qui ne met pas fin aux espoirs.

Un spin-off ? La porte n'est pas fermée

L'acteur l'a immédiatement précisé, il ne ferme aucune porte pour le futur. Malgré son envie d'explorer de nouvelles choses dans sa carrière aujourd'hui, il reste "extrêmement fier du travail et du personnage [qu'il a] créé dans ce monde". Aussi, il ne le sait que trop bien, une série dérivée centrée sur Jackson pourrait également être une belle opportunité pour lui d'ici quelques années.

"Ca serait un spin-off sacrément intéressant et conséquent, porté par d'incroyables et talentueux acteurs, dans un monde qui n'est pas tellement développé à la télévision" a confessé Jesse Williams. Selon lui, le nouveau travail de Jackson au sein de la fondation Avery serait en effet l'occasion parfaite d'aborder des thèmes très importants comme "l'iniquité dans le monde de la médecine ou le véritable rôle joué par les communautés médicales dans la vie [des minorités]." Il l'a donc rappelé, même si ce n'est pas encore sa priorité, il voit le potentiel ici, "On verra, on verra".

Bref, si aucun nouveau spin-off de Grey's Anatomy n'est encore à l'ordre du jour, Jesse Williams pourrait se laisser tenter après s'être amusé ailleurs.