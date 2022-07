Grey's Anatomy saison 19 : une ex-star de Teen Wolf débarque au casting

A la rentrée, on retrouvera nos séries médicales préférées à la télévision US. Good Doctor, The Resident, New Amsterdam (avec une actrice en moins) et évidemment Grey's Anatomy reviendront pour de nouvelles saisons (retrouvez notre récap des séries qui reviennent ou pas à la télé). Dans le show porté par Ellen Pompeo, on a eu droit à de nombreux départs ces dernières années comme ceux de Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca), Jesse Williams (Jackson Avery) ou encore Richard Flood (Cormac Hayes). Pour renforcer le casting, la série recrute... de nouveaux résidents.

Adelaide Kane au casting de Grey's Anatomy

Révélée dans Teen Wolf dans le rôle de Cora Hale (la soeur de Derek) puis vue dans les séries Reign, Once Upon a Time et SEAL Team, Adelaide Kane rejoint le casting de Grey's Anatomy pour la saison 19 ! L'actrice australienne de 31 ans jouera Jules Millin, une nouvelle résidente. On sait déjà que Jules a été élevée dans une famille hippie et qu'elle sera assez autoritaire. "Elle n'a pas peur d'enfreindre les règles pour sauver une vie et ça peut lui apporter des soucis" précise le résumé dévoilé par ABC.