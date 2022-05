Riverdale, Grey's Anatomy, Legacies, NCIS... les séries qui reviennent (ou pas) en 2022/2023

CBS

Renouvelées : Complètement increvable, la franchise NCIS sera de retour pour la saison prochaine avec la saison 20 de la série originale, la saison 14 de NCIS Los Angeles et la saison 2 de NCIS Hawaï. Autre franchise qui cartonne ? FBI. Toutes les séries sont renouvelées pour deux saisons supplémentaires à savoir : FBI (pour une saison 5 et 6), Most Wanted Criminals (pour une saison 4 et 5) et FBI : International (pour une saison 2 et 3). La chaîne fait aussi toujours confiance à Young Sheldon : le spin-off The Big Bang Theory est renouvelé pour une saison 6 et une saison 7. Aussi au programme l'an prochain ? Bob Hearts Abishola (saison 4), CSI : Vegas (saison 2), The Equalizer (saison 3 et saison 4) et Ghosts (saison 2).

Annulées : La saison 6 de Bull est la dernière et le final sera diffusé prochainement sur la chaîne. CBS a également décidé de mettre fin à Magnum après 4 saisons et à la série B Positive après deux saisons. Également annulées ? Good Sam avec Sophia Bush après une saison et United States of Al.