This is Us saison 6 : tournage terminé, les adieux émouvants des acteurs de la série

Le dernier épisode de la saison 6, qui sera également le dernier de la série, ne sera pas diffusé avant le 24 mai prochain sur NBC aux USA (et le lendemain sur Canal+ Séries en France), mais les acteurs de This Is Us ont déjà commencé à lui faire leurs adieux. Et pour cause, le tournage est officiellement terminé.

Mandy Moore dévoile sa dernière scène

La fin d'une aventure intense pour le casting, mais également émouvante. Sur Instagram, Mandy Moore (Rebecca) n'a pas caché que ce dernier jour avait été plus difficile que les autres, "Dernier jour de travail. Cela a été les six meilleures années de ma vie et le meilleur travail que j'ai jamais eu. Gratitude, gratitude, gratitude (et évidemment beaucoup de larmes. (...) Je n'ai pas encore commencé à digérer la fin de cette aventure et je suis sûre que cela va me prendre du temps".

Malgré tout, l'actrice l'a confessé, elle a eu la chance de terminer le tournage de la meilleure des façons au côté de Milo Ventimiglia : "On a terminé la série de la façon dont on l'avait débutée. Milo et moi avions tourné la première scène du pilot ensemble et on a pu terminer notre dernière scène côte à côte." Et pour l'occasion, on a même eu le droit à une jolie photo. Quelqu'un a des mouchoirs ?