QUIZ Teen Wolf : seul un fan absolu aura 8/8 à ce quiz sur Stiles

Es-tu un(e) vrai(e) fan de Stiles ? Quel est le vrai prénom de Stiles ? Dans quel épisode de la saison 3 Stiles et Lydia s'embrassent-ils pour la première fois ? Quel est le numéro du maillot de Stiles dans l’équipe de Lacrosse au début de la série ? Vrai ou faux, Stiles est le seul personnage de la série à n'avoir jamais tué personne Pourquoi son surnom est Stiles ? Quel nom Stiles donne t-il à Derek quand il le fait passer pour son cousin ? A qui dit-il : "Si tu comptes faire ça… si tu comptes en finir pour de bon… alors il va falloir que tu m'emmènes avec toi" ?

Quelle créature prend possession de son corps dans la saison 3 ? Tes souvenirs de Teen Wolf sont si lointains qu’il va falloir te refaire toute la série pour comprendre le film. Tu te rappelles bien qu’il y a des loups-garous quand même ? Tu n’es peut-être pas le/la plus grand(e) fan de Teen Wolf mais ce score n’est pas si honteux. On savait que tu pouvais y arriver ! Pas de doute, le/la plus grand(e) fan de Stiles Stilinski, c’est toi ! Tu as même décidé de boycotter le film à cause de son absence.